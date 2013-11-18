Банк «Тинькофф Кредитные Системы» снижает ставки по рублевым депозитам.
В связи с изменением динамики максимальной процентной ставки по вкладам в рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц (http://cbr.ru/statistics/Default.aspx?Prtid=avgprocstav
), мы приняли решение об изменении ставок по рублевым вкладам с 25 ноября 2013 года, таким образом, новая ставка по «СмартВкладу» в рублях сроком от 12 до 36 месяцев составит 9,5% годовых, по вкладам от 6 до 11 месяцев – 6,5% годовых; по вкладам от 3 до 5 месяцев – 4% годовых.
Напоминаем, что вклад считается открытым после поступления денег на счет в банке, именно в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.
«СмартВклад» – пополняемый вклад, подробнее условия можно изучить здесь
. Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно и по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или перечисляются на выпущенную бесплатно дебетовую карту. Банк компенсирует возможные комиссии других банков, начисляя бонус 1,5% от суммы внесенных клиентом средств, если первый взнос во вклад и пополнения вклада совершаются внешним банковским переводом. Подробные тарифы по вкладам в долларах здесь
, в евро – здесь
.