ТКС Банк внес изменения в тарифные планы по рублевым дебетовым картам

Москва, 29 ноября 2013 г. С 30 декабря 2013 г. вступает в действие новая редакция тарифных планов по картам Tinkoff Black.

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» упростил структуру тарифов, изменил стоимость ряда услуг и процентные ставки, начисляемые на остаток по рублевым дебетовым картам.



Список изменений:

1) Снижена ставка на остаток средств на сумму до 300 000 руб. – до 8% годовых, на сумму остатка, превышающего 300 000 руб. – до 4% годовых.



2) Увеличена сумма бесплатного пополнения через партнеров банка до 150 000 руб. в расчетный период. Банк отменил минимальный размер комиссии за пополнение на сумму свыше 150 000 руб.:

7. Комиссия за пополнение через Партнеров Банка в расчетном периоде:

7.1. На сумму, не превышающую 150 000 руб. - БЕСПЛАТНО

7.2. На сумму, превышающую 150 000 руб. - 2%



3) Изменены условия изъятия средств.



Ранее было:

5. Комиссия за внешний банковский перевод с Картсчета Клиента

5.1. При переводе в рублях РФ - БЕСПЛАТНО

5.2. При переводе в долларах США - 190 руб.

5.3. При переводе в евро - 490 руб.

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11. Комиссия за снятие денежных средств с Картсчета Клиента:

11.1. В пределах Суммы льготного снятия в размере 300 000 руб. и Дополнительной суммы льготного снятия:

11.1.1. при сумме операции 3 000 руб. и выше - БЕСПЛАТНО

11.1.2. при сумме операции до 3 000 руб. - 150 руб.

11.2. Свыше Суммы льготного снятия в размере 300 000 руб. и Дополнительной суммы льготного снятия - 2%, минимум 150 руб.



5. При переводе средств в валюте, отличной от валюты Картсчета, конвертация суммы перевода в валюту Картсчета Клиента осуществляется по курсу Банка.



11. Комиссия взимается за каждую операцию. Проверка Суммы льготного снятия (далее – ЛС) и Дополнительной суммы ЛС и взимание комиссии осуществляется на момент списания Банком операции с Картсчета.



- Под снятием денежных средств понимаются операции снятия наличных денежных средств в банкоматах и ПВН, операции с картой в иных кредитных организациях, внешние переводы (за исключением внешних банковских переводов и переводов по реквизитам карты стороннего банка, переданным Банку).

- Сумма ЛС предоставляется на календарный месяц и на следующий месяц не переносится.

- Дополнительная сумма ЛС складывается из сумм, поступивших с вкладов. Остаток Дополнительной суммы ЛС на следующий месяц переносится. При этом суммы, поступившие при закрытии вклада по истечении срока и начисленные проценты на Вклад и на Картсчет, учитываются полностью; суммы, поступившие при частичном или досрочном изъятии вклада, при условии, что данный вклад был пролонгирован, учитываются в размере не большем, чем сумма вклада на момент его последней пролонгации.

- Сумму ЛС уменьшают операции снятия наличных денежных средств в банкоматах и ПВН, операции с картой в иных кредитных организациях, внешние переводы (за исключением внешних банковских переводов), в т.ч. перевод по реквизитам карты стороннего банка, переданным Банку.

- Дополнительную сумму ЛС уменьшают операции снятия наличных денежных средств в банкоматах и ПВН, операции с картой в иных кредитных организациях, внешние переводы (включая внешние банковские переводы), в т.ч. перевод по реквизитам карты стороннего банка, переданным Банку, а также переводы во вклад в Банке.

- При списании Банком операций снятия денежных средств с Картсчета сначала уменьшается Дополнительная сумма ЛС, затем Сумма ЛС.

- В целях безопасности проведения операций Банк устанавливает ежедневный лимит на снятие наличных в размере 100 000 рублей, который может быть увеличен по запросу Клиента.

11.2 Комиссия начинает взиматься с операции, в результате списания которой были превышены Сумма ЛС и Дополнительная сумма ЛС снятия. Комиссия берется за полную сумму такой операции.



Стало:

4. Комиссия за каждую операцию изъятия средств с Картсчета Клиента:

4.1. Внешним банковским переводом - БЕСПЛАТНО

4.2. Внутренним банковским переводом - БЕСПЛАТНО

4.3. С использованием карты или внешним переводом через Партнеров Банка

4.3.1. Денежных средств, поступивших с Вкладов; прочих денежных средств в пределах 300 000 руб. за календарный месяц:

4.3.1.1. при сумме операции 3 000 руб. и выше - БЕСПЛАТНО

4.3.1.2. При сумме операции до 3 000 руб. - 90 руб.

4.3.2. Прочих денежных средств свыше 300 000 руб. за календарный месяц - 2% , минимум 90 руб.



4.3 Под изъятием денежных средств с использованием карты понимаются операции снятия наличных денежных средств в банкоматах и ПВН, операции с картой в иных кредитных организациях (за исключением переводов по реквизитам карты стороннего банка, переданным Банку).



4.3.1 Проверка суммы денежных средств, поступивших со Вкладов, и взимание Комиссии осуществляется на момент списания Банком операции с Картсчета. При данной проверке суммы, поступившие при закрытии Вклада по истечении срока и начисленные проценты на Вклад и перечисленные на Картсчет, учитываются полностью; суммы, поступившие при частичном или досрочном изъятии Вклада, при условии, что данный Вклад был пролонгирован, учитываются в размере не большем, чем сумма Вклада на момент его последней пролонгации. Остаток суммы денежных средств, поступивших с Вкладов, переносится на следующий месяц.



4.3.1, 4.3.2 Сумма 300 000 руб. предоставляется на календарный месяц и на следующий месяц не переносится. Комиссия начинает взиматься с операции, в результате обработки Банком которой была превышена сумма в 300 000 руб. за календарный месяц. Комиссия берется за полную сумму такой операции. Сумму денежных средств, поступивших с Вкладов, прочих денежных средств уменьшают операции снятия наличных денежных средств в банкоматах и ПВН, операции с картой в иных кредитных организациях, внешние переводы (за исключением переводов по реквизитам карты стороннего банка, переданным Банку). Сумма денежных средств, поступивших с Вкладов, также уменьшают внешние банковские переводы и переводы во вклад в Банке. При списании Банком операций изъятия денежных средств с Картсчета сначала уменьшается сумма денежных средств, поступивших с Вкладов, затем прочих денежных средств.



4) Изменены условия переводов с карты на карту. Стоимость входящих и исходящих переводов с карты на карту теперь единая и составляет 1,5% переводимой суммы, минимальный размер комиссии 30 руб.



5) Отменены штрафные санкции по овердрафтам.