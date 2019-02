ТКС Банк победил в номинации The Banker «Банк года в России»

Лондон, 29 Ноября 2013 г. TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Компания») вместе со своими дочерними компаниями (далее «ТКС»), включая Банк «Тинькофф Кредитные Системы» («ТКС Банк»), ведущего онлайн-провайдера финансовых услуг в России, сегодня объявляет, что ТКС Банк был назван «Банком года в России» в 2013 году по версии журнала The Banker, ведущего мирового финансового издания, которое входит в Financial Times Group.



Международный состав жюри журнала The Banker выбрал ТКС Банк, первый раз в истории его существования, более чем из десяти российских банков, боровшихся за звание «Банк года в России». При выборе жюри учитывало показатели финансовой деятельности претендентов на награду и применение ими инноваций.



Комментируя полученную награду, Оливер Хьюз, CEO ТКС Банка, заявил: «Нам очень приятно получить звание «Банк года в России». Эта престижная награда – признание наших достижений по продвижению уникальной бизнес модели – ведущего онлайн-провайдера финансовых услуг в России. С момента открытия в 2007 году, ТКС Банк демонстрирует впечатляющий рост, обеспечивая баланс высокой рентабельности и консервативного управления рисками. Мы будем и дальше расширять бизнес и выводить инновационные финансовые услуги и продукты на российский рынок, например, как недавно запущенный «Тинькофф Мобильный Кошелек».



Журнал The Banker пишет: «В этом году победитель в России не только является лидером по капиталу и технологическим инновациям на внутреннем рынке, но и одним из выдающихся банков в мире по обоим параметрам. Поскольку банк обслуживает клиентов дистанционно, не имея офисов, технологии и альтернативные каналы доставки постоянно находятся в центре его внимания».