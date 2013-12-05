ТКС Банк, первый в России дистанционный банк и ведущий онлайн-провайдер финансовых услуг на российском рынке, объявил о выпуске 4 млн кредитных и дебетовых карт MasterCard.
Банк «Тинькофф Кредитные Системы» начал эмиссию кредитных карт MasterCard в 2007 году. К концу первого года работы на рынке банк выпустил 49 000 карт. С 2009 года ТКС Банк приступил к эмиссии дебетовых карт MasterCard. Первый миллион карт был выпущен в апреле 2011 года. Выпуск карт осуществляется для клиентов во всех регионах страны.
В ноябре 2013 года «Тинькофф Кредитные Системы» анонсировал запуск платежного сервиса «Тинькофф Мобильный Кошелек»
с предоплаченной электронной картой MasterCard.