TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), включая Банк «Тинькофф Кредитные Системы» («ТКС Банк»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, сегодня объявляет неаудированные финансовые результаты по МСФО за третий квартал и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 г.ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИIII квартал 2013 годаЧистый процентный доход увеличился на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 217 млн долл. США (III кв. 2012 г.: 136 млн долл. США)Прибыль до налогообложения выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 61 млн долл. США (III кв. 2012 г.: 50 млн долл. США)Чистая прибыль увеличилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 47 млн долл. США (III кв. 2012 г.: 39 млн долл. США)Чистая процентная маржа: 37,8% (III кв. 2012 г.: 43%)9 месяцев 2013 годаЧистый процентный доход увеличился на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 610 млн долл. США (9M 2012: 344 млн долл. США)Прибыль до налогообложения выросла на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 164 млн долл. США (9M 2012: 118 млн долл. США)Чистая прибыль увеличилась на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 126 млн долл. США (9M 2012: 91 млн долл. США)Чистая процентная маржа: 39% (9M 2012: 43,7%)Стоимость риска: 13,7% (9M 2012: 9,9%)Совокупные активы увеличились на 25%, составив 2,7 млрд долл. США (2012 год: 2,2 млрд долл. США)Общий объем кредитного портфеля вырос на 41%, составив 2,4 млрд долл. США (2012 год: 1,7 млрд долл. США)Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле за девять месяцев 2013 года выросла до 6,3% (2012 год: 4,7%)Суммарный объем средств на счетах клиентов увеличился на 30%, составив 1,1 млрд долл. США (2012 год: 878 млн долл. США)Собственные средства выросли на 37%, составив 409 млн долл. США (2012 год: 298 млн долл. США)ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛАВ ходе IPO Группы на Лондонской фондовой бирже привлечены средства общим объемом 1,09 млрд долл. США, в том числе 175 млн долл. США от размещения новых акций (октябрь 2013 года).Расширение масштабов программы онлайн-кредитования «КупиВкредит», в том числе, выход на интернет-магазины США через нового партнера (ноябрь 2013 года).Запуск системы электронных платежей «Тинькофф Мобильный Кошелек» (ноябрь 2013 года).ТКС Банк назван «Банком года в России» в 2013 году по версии журнала The Banker, ведущего международного финансового издания (ноябрь 2013 года).Погашение выпущенных в ноябре 2010 года рублевых облигаций на сумму 45 млн долл. США (ноябрь 2013 года).По состоянию на декабрь 2013 года выпущено 4 млн карт.Комментируя результаты, CEO ТКС Банка Оливер Хьюз отметил: «Мы очень довольны финансовыми результатами за девять месяцев 2013 года. Мы по-прежнему демонстрируем высокие темпы роста объема портфеля кредитных карт и чистого процентного дохода, при этом снижая стоимость капитала и стабилизируя стоимость риска. Чистый процентный доход увеличился почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чему способствовал рост совокупного объема портфеля кредитных карт до 2,4 млрд долл. США. Активно развивая в течение последних нескольких лет онлайн- и мобильный каналы привлечения клиентов, мы тщательно следим за качеством нашего кредитного портфеля и формируем резервы на достаточном уровне. Мы поддерживаем высокие показатели структуры баланса, с начала года увеличив на четверть совокупные активы, объем которых составляет сейчас 2,7 млрд долл. США. Мы уверенно идем к достижению целевых показателей чистого дохода и кредитного портфеля по итогам года, сохраняя после проведения IPO высокий уровень капитализации».В III квартале и за 9 месяцев 2013 года Группа обеспечила высокие результаты за счет роста чистого процентного дохода на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно. Высокие темпы роста чистого процентного дохода были в основном обеспечены за счет повышения объемов кредитования посредством кредитных карт, а также вывода на рынок новых продуктов кредитования. Группа уделяет большое внимание тщательной оценке и эффективному контролю кредитного риска каждого клиента.За 9 месяцев 2013 года количество выпущенных кредитных карт увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 965 тыс. экз., в то время как объем транзакций по кредитным картам вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,2 млрд долл. США.За 9 месяцев 2013 года чистый процентный доход за вычетом резервов под обесценение кредитного портфеля вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Чистая процентная маржа снизилась до 39%, однако по-прежнему обеспечивает Группе высокие показатели рентабельности и запас прочности на случай ухудшения операционной среды.Чистая прибыль в III квартале выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 39% за 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Рост расходов в отчетный период был в основном связан с наращиванием клиентской базы и кредитного портфеля. В течение 9 месяцев 2013 года Группа продолжила реализацию программы инвестирования в массовое привлечение клиентов. После проведения весной 2013 года сезонной кампании медийной и немедийной рекламы в национальных масштабах с охватом более 300 городов по всей территории России Группа не проводила в III квартале 2013 года каких-либо дополнительных рекламных кампаний на телеканалах. Поскольку большинство расходов Группы носит переменный характер, с ростом масштабов бизнеса резко увеличились темпы роста расходов на оплату услуг и административных расходов. Как следствие, за 9 месяцев 2013 года административные расходы выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 133 млн долл. США. Указанный рост был в основном обусловлен повышением зарплат сотрудников, объемов уплаты НДС и иных налогов, а также телекоммуникационных расходов. На вышеперечисленные три статьи расходов пришлось в совокупности 76% административных расходов Группы за отчетный девятимесячный период.С наращиванием бизнеса Группы продолжается реализация потенциала дополнительного роста за счет эффекта масштаба, что отражается в улучшении показателя соотношения расходов и доходов (в том числе расходов на привлечение клиентов); за 9 месяцев 2013 года указанный показатель снизился с 42% по состоянию на конец 2012 года до 38%.Стоимость риска Группы за 9 месяцев 2013 года снизилась до 13,7% (по сравнению с 14,4% в первой половине 2013 года) по мере получения первых результатов реализации мер по снижению кредитных рисков, включая снижение уровня одобрения кредитных заявок.Финансовое положение Группы значительно улучшилось, в частности, в течение первых девяти месяцев 2013 г. совокупные активы выросли почти на 25% до 2,7 млрд. долл. США и на 12% в III квартале 2013 г. Данный рост связан с увеличением объема кредитного портфеля, который вырос на 37% на нетто-основе до 2,2 млрд. долл. США и на 11% в III квартале 2013. По состоянию на 30 сентября 2013 г., на кредиты приходилось 80% от совокупных активов, по сравнению с 72% в конце 2012 года.Группа поддерживала показатель ликвидности на довольно высоком уровне: на денежные средства и их эквиваленты в размере 368 млн долл. США приходится 13,5% совокупных активов и 32% депозитов клиентов – в соответствии с политикой Группы по поддержанию достаточного уровня денежных остатков для обеспечения будущих потребностей в финансировании при сохранении зарезервированного запаса денежных средств на уровне минимум 15% розничных депозитов.Снижение объема денежных средств и их эквивалентов с отметки в 457 млн долл. США по состоянию на конец 2012 года было обусловлено использованием средств, полученных от выпуска еврооблигаций в конце 2012 года, для наращивания объема кредитного портфеля и досрочного погашения деноминированных в шведских кронах облигаций Группы. Объем денежных средств и их эквивалентов по сравнению с первой половиной 2013 года увеличился почти на 80 млн долл. США, что стало в основном результатом получения поступлений от размещения долговых ценных бумаг в рамках Программы выпуска коммерческих ценных бумаг ЕС и роста объема средств на розничных депозитах.Доля NPL в общем объеме кредитного портфеля выросла по итогам девятимесячного отчетного периода 2013 г. до 6,3% с 4,7% по состоянию на конец 2012 года. Как следствие, Группа увеличила показатель резервов на возможные потери по ссудам с 8,1% по состоянию на конец 2012 года до 10,3%. Группа по-прежнему обеспечивает тщательный контроль качества своего кредитного портфеля с учетом высоких темпов его роста, повышения уровня резервов после перехода на активное развитие онлайн- и мобильного каналов продаж и повышения объемов просроченных кредитов, сохраняемых в портфеле в рамках реализации программы рассрочки погашения задолженности по кредитам, а также стратегий взыскания просроченной задолженности в судебном порядке, позволяющих повысить результативность взыскания по сравнению с продажей проблемной задолженности. Группа поддерживает резервы под возможную просроченную задолженность на хорошем уровне – 160-170%.По состоянию на 30 сентября 2013 г., объем выпущенных долговых ценных бумаг вырос до 839 млн долл. США по сравнению с 762 млн долл. США по состоянию на конец 2012 года – после ряда эмиссий долговых ценных бумаг. Поступления от указанных размещений были компенсированы досрочным погашением деноминированных в шведских кронах облигаций Группы в июне 2013 года, а также полным погашением более ранних выпусков рублевых облигаций – в июле и сентябре 2013 года соответственно.По состоянию на 30 сентября 2013 г., объем средств на счетах клиентов составлял 1,1 млрд долл. США, – 30-процентный рост с отметки в 878 млн долл. США по состоянию на конец 2012 года. Доля средств на счетах клиентов в общем объеме обязательств выросла до 49% с 46% в аналогичный период.Собственные средства Группы выросли на 37%, составив почти 410 млн долл. США по состоянию на 30 сентября 2013 г. (с 298 млн долл. США по состоянию на конец 2012 года), что было обеспечено за счет высоких темпов роста нераспределенной прибыли. Снижение курса рубля за девять месяцев 2013 года привело к уменьшению показателя капитала Группы в валютном эквиваленте на 27 млн долл. США.По состоянию на конец отчетного периода показатель достаточности капитала по нормативу Н1 ЦБ РФ Группы снизился до 14,6% (с 17,4% по состоянию на конец 2012 года) вследствие высоких темпов роста кредитного портфеля, а также повышения ЦБ коэффициента риска по необеспеченным потребительским кредитам и коэффициента, применяемого в отношении операционного риска. Средний показатель прибыли на акционерный капитал по итогам девяти месяцев 2013 года составил в годовом исчислении 48,6%, а коэффициент рентабельности активов – 7,3%.