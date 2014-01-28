С 26 февраля 2014 года ТКС Банк вводит в действие новую редакцию Условий комплексного банковского обслуживания (УКБО). В рамках новой редакции в УКБО появится новое приложение «Общие условия программ лояльности», призванное регламентировать взаимоотношения Банка и Клиента в части использования различных программ лояльности Банка, правил изменения программ лояльности и применимость программ лояльности по кредитным картам Банка, а также другие незначительные уточнения.