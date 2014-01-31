Мобильное приложение ТКС Банка признано лучшим в России в обзоре Deloitte

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» признан безусловным лидером в области мобильного банкинга в исследовании Deloitte.



Международная консалтинговая и аудиторская компания Deloitte выпустила обзор мобильных приложений российских банков «Мобильный банкинг для смартфонов», в котором назвала мобильное приложение ТКС Банка лучшим в России.



Согласно исследованию, мобильное приложение ТКС Банка является безоговорочным лидером, существенно опережающим конкурентов практически по всем параметрам и позволяющим реализовывать бизнес-модель банка без открытия отделений.



«Великолепная реализация приложения, которая полностью поддерживает бизнес-модель банка и способна заменить осуществление операций, обычно совершаемых в классических банковских отделениях. Самый широкий набор функций среди проанализированных мобильных банков по работе с кредитными и дебетовыми картами, платежами и переводами. Интуитивное управление, простой интерфейс, не перегруженный лишними деталями дизайн, возможность персонификации ряда функций делают приложение удобным в использовании», - отмечается в исследовании.



В рамках исследования был проведен анализ 25 мобильных банков, которые функционируют как отдельные приложения, разработанные для смартфонов или планшетов. Большинство участников исследования входят в список крупнейших банков России по совокупным активам. Эксперты Deloitte проанализировали мобильные приложения по 56 параметрам, сгруппированным в 7 блоков. По каждому из параметров экспертным путем были выставлены оценки от 1 до 5.



Ранее в 2013 году мобильное приложение банка для iPhone было названо лучшим в России агентством Markswebb Rank & Report, а также получило премию Russian Mobile Awards (RMA) в разделе «Лучший платежный сервис».