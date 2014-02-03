С 1 марта 2014 г. вступает в действие новая редакция тарифов по рублевым дебетовым картам Tinkoff Black Банка «Тинькофф Кредитные Системы».
В соответствии с изменениями, пополнения через партнёров Банка и путем перевода средств с карты на карту с использованием реквизитов карты стороннего банка в расчетном периоде становятся бесплатными при пополнении на сумму, не превышающую 300 000 руб. (до 1 марта 2014 г. комиссия за пополнение через партнеров Банка на сумму, превышающую 150 000 руб., составляет 2%).
ТКС Банк выпускает дебетовую рублевую карту с доходностью 8% годовых на остаток средств до 300 000 рублей (выше этой суммы — 4% годовых). Карту можно использовать для хранения денежных средств, доступных в любой момент, для снятия наличных и оплаты покупок. Снятие в любых банкоматах суммы от 3000 рублей — без комиссий. Услуги Интернет-банка и Мобильного банка — бесплатно. Подробнее о дебетовой карте
и вкладах.