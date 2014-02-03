Открытое акционерное общество «Тинькофф Онлайн Страхование» предлагает услуги по страхованию от несчастных случаев клиентам ТКС Банка с сентября 2013 года. Старт продаж страхования недвижимости на открытом рынке, что означает возможность обеспечить страховой защитой не только клиентов ТКС Банка, а любого гражданина России – это начальный этап в рамках анонсированного ранее плана по развитию страхового бизнеса. Во втором квартале 2014 года Группа выведет на рынок онлайн сервисы по текущей линейке продуктов (страхование от несчастных случаев и страхование недвижимости), а также представит новый продукт – страхование путешественников. В течение 2014 года Группа также планирует включить в продуктовую линейку автострахование.«Тинькофф Онлайн Страхование» разработала собственную высокотехнологичную IT-платформу и внедрила обширный опыт ТКС Банка в построении инновационного бизнеса финансовых услуг. Это позволяет предложить клиентам индивидуальные страховые продукты, а также дистанционные сервисы урегулирования убытков и продаж в любой точке России на традиционно высоком для Группы уровне клиентского обслуживания.Комментируя сегодняшнее объявление, Председатель Правления ТКС Банка Оливер Хьюз заявил: «Мы очень рады, что многие клиенты ТКС Банка выбрали наше предложение по страхованию от несчастных случаев. Со времени ее запуска в сентябре 2013 года мы продали более 200 000 страховых полисов. «Тинькофф Онлайн Страхование» займет уникальную позицию на растущем страховом рынке, предложив простые, удобные, честные и индивидуально подобранные страховые продукты в тех сегментах, где проникновение страхования находится на низком уровне, извлекая тем самым дополнительную выгоду из роста использования онлайн-услуг в России».Федор Воронин, операционный директор «Тинькофф Онлайн Страхование», добавил: «В течение 2014 года мы планируем показать устойчивый рост страховых сборов «Тинькофф Онлайн Страхования» благодаря последовательному запуску полной линейки розничных страховых продуктов. В частности, наше предложение по доступному для каждого страхованию недвижимости рассчитано на недостаточно освоенный российский розничный рынок, где мы видим значительные перспективы роста».Контакты:Банк «Тинькофф Кредитные Системы»Дарья Ермолина, директор по связям с общественностью+ 7(495) 648-1000 (доб. 2009)ОАО «Тинькофф Онлайн Страхование»Дмитрий Медведев, директор по маркетингу+7(495) 648-1000 (доб. 2091)FTI Consulting, ЛондонЛариса Миллингc+44 (0)20 7269-7153FTI Consulting, МоскваМария Ширяевская+7 (495) 795-06-23