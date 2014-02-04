Согласно исследованию ТКС Банка, в 2013 году рост российского рынка кредитных карт замедлился до 47% в год по сравнению с 2012 годом, когда рост составил 86%. Вместе с тем, в 2013 году объем рынка кредитных карт увеличился до 990 млрд рублей (2012 год: 675 млрд рублей). Рынок постепенно рос в течение первых трех кварталов 2013 года, показав самые высокие темпы прироста в 3-м квартале перед замедлением динамики в 4-м квартале. Основной причиной снижения темпов роста рынка к концу года стало повышение с 1 июля 2013 года требований Банка России (ЦБ РФ) к расчету норматива достаточности капитала, в частности, увеличение коэффициентов риска по потребительским кредитам с ПСК (полной стоимостью кредита) более 25% годовых.В 2013 году усилилась концентрация в сегменте кредитных карт. Первая пятерка банков по размеру портфеля кредитных карт увеличила свою долю рынка с 58,1% в 2012 году до 61,3% в 2013 году. Двадцатка крупнейших банков по-прежнему удерживает за собой около 90% рынка. Оставаясь лидером рынка, Сбербанк увеличил свою долю до 25,5% (2012 год: 22,1%) и портфель кредитных карт до 252,4 млрд рублей (2012 год: 149,3 млрд рублей). Банк «Русский Стандарт» остается на втором месте с долей рынка 16,3% (2012: 15%) и портфелем 161 млрд руб (2012 год: 100,9 млрд руб ). ТКС Банк увеличил свой портфель на 54% до 74 млрд рублей (2012 год: 48 млрд рублей), удерживая с начала 2013 года третью позицию с долей рынка 7,5% (2012 год: 7,1%).По данным ЦБ РФ, за 9 месяцев 2013 года российскими кредитными организациями эмитировано более пяти миллионов кредитных карт. Таким образом, на 1 октября 2013 года общее количество выпущенных кредитных карт в России превысило 28 миллионов.Комментируя проведенное исследование, Председатель Правления ТКС Банка Оливер Хьюз отметил: «Мы продолжаем эффективно работать на рынке кредитных карт в России и по-прежнему видим возможности для роста в данном сегменте. С начала 2013 года ТКС Банк укрепил свои позиции в тройке лидеров кредитных организаций, показав высокие темпы прироста портфеля кредитных карт. Мы намерены и далее укреплять наши позиции на рынке и планомерно наращивать размер нашего портфеля, сохраняя при этом привлекательную маржу прибыли и придерживаясь взвешенной политики кредитования».