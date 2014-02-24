«Тинькофф Кредитные Системы» объявляет о запуске нового сайта. Благодаря новой стилистике сайт, дизайн и контент которого адаптированы для любых мобильных устройств, стал еще удобнее и проще в использовании. На сайте был обновлен контент и усовершенствован функционал, а также добавлены интерактивные и динамические элементы. Кроме того, сайт стал более персонализированным, благодаря чему клиентам станет проще найти на нем нужную информацию по интересующим их продуктам и услугам банка.
При разработке нового сайта IT-специалисты учитывали пожелания клиентов банка и остальных пользователей, поступающие в ТКС Банк по всем каналам обратной связи с клиентами.
Сайт доступен на русском языке по адресу www.tcsbank.ru
. Параллельно ведется работа над созданием совершенно нового интернет-банка. Обновленная версия англоязычного сайта будет запущена в ближайшее время.
Комментируя запуск нового сайта, старший вице-президент ТКС Банка Артем Яманов отметил: «Мы постоянно совершенствуем онлайн-каналы связи с нашими клиентами, создавая лучшие на рынке продукты в этой области, что подтверждают многочисленные награды и независимые исследования. Работая над новым сайтом, мы уделили большое внимание дизайну, простоте изложения информации и удобству навигации. Мне хотелось бы поблагодарить нашу команду дизайнеров и программистов за проделанную работу. Уверен, что пользователи по достоинству оценят наш новый сайт».