Банк «Тинькофф Кредитные Системы» получил премию «Банк года» в номинации «Событие года» за проведение первичного публичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже в 2013 г.
27 февраля 2014 г. в отеле «Метрополь» состоялась церемония вручения седьмой ежегодной премии «Банк года» по версии ведущего информационно-аналитического портала Банки.ру. ТКС Банк получил награду в номинации «Событие года» за проведение IPO в 2013 году, а также был признан одним из лучших банков по уровню клиентского обслуживания по результатам «Народного рейтинга».
Председатель Совета директоров ТКС Банка Олег Тиньков получает награду в номинации «Событие года»
Получая награду в номинации за самое значимое событие 2013 года, основатель и председатель Совета директоров ТКС Банка Олег Тиньков сказал: «Своим IPO мы подняли мультипликатор для всей индустрии. Мы шли к этому, веря в успех. Мы много работали. Команда была хорошая, мы понимали, что все будет хорошо. Конечно, были моменты, когда мы сомневались. Но я все равно знал, что все будет хорошо. Я до сих пор верю, что весь банковский сервис уйдет в Интернет и телефон. У офисов нет будущего».
Вручая награду победителю, председатель совета директоров информационно-аналитического портала Банки.ру Филипп Ильин-Адаев отметил, что IPO ТКС Банка безусловно стало самым ярким событием прошедшего года. «Это размещение войдет в историю, — сказал он. — Это без преувеличения триумф самого банка, его основателя Олега Тинькова, а главное — бизнес-модели, на которую он сделал ставку, создавая банк будущего».
ТКС Банк также занял четвертое место в «Народном рейтинге» Банки.ру, который составляется на основе отзывов посетителей портала и отражает уровень обслуживания и качества услуг в банках.