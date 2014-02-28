«Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) при поддержке международной платежной системы MasterCard проводит специальную акцию. Наиболее активные пользователи технологии платежей в одно касание MasterCard PayPass® среди держателей карт ТКС Банка получат по 3 000 рублей на их счета у сотовых операторов. Специальная акция продлится с 1 марта 2014 года по 31 мая 2014 года, призы получат 2 400 победителей, совершивших в указанный период наибольшее количество операций по карте при помощи технологии MasterCard PayPass.
Денежное вознаграждение ожидает держателей расчетных и кредитных карт с технологией MasterCard PayPass. В акции могут принять участие как клиенты, впервые заказавшие себе такую карту в ТКС Банке в период акции, так и клиенты, получившие карту с MasterCard PayPass ранее. Держатели карт MasterCard без технологии PayPass имеют возможность бесплатно перевыпустить карту и присоединиться к акции.
В июне 2014 года будут определены победители акции – 2 400 клиентов ТКС Банка. Если несколько участников акции совершат равное количество операций, победителем будет признан участник, совершивший первую операцию раньше других. Не позднее 25 июня 2014 года банк сформирует список победителей акции и направит 3 000 рублей на пополнение балансов их сотовых телефонов (основного контактного сотового телефона клиента в ТКС Банке).
Технология платежей в одно касание MasterCard PayPass позволяет совершать ежедневные покупки при помощи банковской карты просто, быстро и безопасно. Для оплаты товаров или услуг достаточно прикоснуться картой к терминалу с PayPass. Если сумма покупки не превышает 1 000 рублей, клиенту не требуется подписывать чек или вводить ПИН-код.
Подробнее с условиями акции можно ознакомиться здесь
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О MasterCard PayPass
MasterCard PayPass — это инновационная технология бесконтактных платежей, которая предоставляет быстрый, безопасный и удобный способ оплаты повседневных покупок.
Около 2 миллионов торговых площадок в 63 странах принимают оплату по технологии PayPass (в Европе - 34 страны).
В России технология была впервые продемонстрирована в 2008 году. Сеть приема MasterCard PayPass активно распространяется по всей стране. Эту технологию принимают самые разные торговые и сервисные предприятия — магазины продуктов питания и промышленных товаров, химчистки, аптеки, кинотеатры, рестораны быстрого обслуживания, кафе, билетные кассы на вокзалах, паркоматы, билетные автоматы в метрополитене и т.д.
Узнать подробную информацию об инновационной бесконтактной технологии MasterCard PayPass и посмотреть список торговых и сервисных предприятий, принимающих MasterCard PayPass в России и в мире, можно на сайте www.paypass.ru
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