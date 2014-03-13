Мобильное приложение. Пополнение с карты стороннего банка.

Уважаемые форумчане.



При пополнении счетов в мобильном приложении с карты стороннего банка может возникать ошибка. Ситуация наблюдается в:

• МП для Android версии < 2.0 – есть альтернатива в виде МП для Android 2.X;

• МП для планшетов Windows 8/Windows RT – рекомендуется использовать ИБ до выхода новой версии МП для данной платформы (ориентировочно – вторая половина 2014).



Приносим извинения за возможные неудобства.



