Компания «Евросеть» и банк «Тинькофф Кредитные Системы»* объявляют о расширении географии проекта по предоставлению кредитов держателям предоплаченных бонусных карт «Кукуруза»** на всю Россию***.
Успешное завершение первой стадии проекта в 1000 салонах «Евросети» в России позволило расширить сервис по предоставлению кредитов на карту «Кукуруза» на более чем 5000 салонов «Евросети» по всей стране***. Для оформления кредита клиенту необходимо предъявить паспорт и заполнить заявление на выдачу кредита. Также снижен начальный возрастной порог для данной услуги: карту «Кукуруза» с кредитным лимитом могут получить женщины в возрасте от 18 до 70 лет и мужчины в возрасте от 20 до 70 лет. Заявителю необходимо иметь постоянную регистрацию в РФ и стаж на последнем месте работы от шести месяцев. Также расширились возможности для пополнения: для погашения задолженности достаточно вносить деньги на карту «Кукуруза» без комиссии через кассу в любом салоне «Евросети» или пополнять свой счет с помощью MasterCard или Visa другого банка через личный кабинет или мобильное приложение на операционных системах Android и iOS****. Решение о предоставлении кредита принимается ТКС Банком и сообщается сотрудниками «Евросети» потенциальному заемщику прямо в салоне.
С открытием кредитного лимита премиальная карта оформляется бесплатно, или производится обмен обычной карты «Кукуруза» на карту «Кукуруза MasterCard World». Клиент получает бонусы в размере 1,5% от суммы каждой покупки с использованием карты, а также возможность пользоваться привилегиями карт премиального класса*****. Действует льготный период кредитования до 55 дней на все операции покупок.
Возобновляемый кредитный продукт подходит как для тех, кому нужны деньги на важную покупку или повседневные нужды, так и для тех, кто стремится эффективно использовать доступные по карте средства. В рамках акции «Двойная выгода» клиенту возвращается на «Кукурузу MasterCard World» 3% с каждой потраченной суммы, даже если он не пользуется кредитными денежными средствами******.
К примеру, если ежемесячные траты на продукты питания, одежду, развлечения, услуги или интернет-покупки составляют 50000 рублей, то при оплате покупок картой «Кукуруза MasterCard World» за месяц будет начислен бонус, эквивалентный 1500 рублям, а за полгода эта сумма составит 9000 рублей.
Дополнительно суммируются бонусные начисления у партнеров программы. Накопленные средства можно тратить в салонах связи «Евросеть», оплачивая ими до 99% стоимости товара, или в офисах партнеров программы
, приобретая авиабилеты
, билеты на концерты, совершая покупки в магазинах одежды и на автозаправках.
* Кредит предоставляется «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество), Лицензия ЦБ РФ № 2673. Подробная информация по тарифным планам
банка «Тинькофф Кредитные Системы»
** Клиент в любом салоне «Евросеть» может оформить предоплаченную банковскую карту «Кукуруза» (MasterCard Classic и MasterCard World), эмитентом которой является РНКО «Платёжный центр» (ООО) (лицензия банка России № 3166-К). Карта «Кукуруза» одновременно является платежной и бонусной — ее держатель получает от 1% до 3% бонусных баллов от суммы каждой покупки. Обслуживание платежной карты и SMS-оповещение осуществляются бесплатно.
*** За исключением республик: Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской, Чеченской, Адыгеи, Ингушетии и Дагестана.
**** Приложения для мобильных устройств на ОС Android
и для устройств на iOS
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***** Карта «Кукуруза MasterCard World» позволяет использовать привилегии, доступные владельцам премиальных карт MasterCard по программе «MasterCard Бесценная Москва». Плата за годовое обслуживание карт «Кукуруза MasterCard» и «Кукуруза MasterCard World» отсутствует. SMS-информирование обо всех совершенных транзакциях осуществляется бесплатно. Дополнительная информация доступна на www.kykyryza.ru
. Эмитентом Карты является РНКО «Платежный Центр» (ООО).
****** Акция «Двойная выгода» стартовала 3 апреля 2013 года. Бонусы в размере 3% от стоимости каждой покупки начисляются на карту «Кукуруза MasterCard World» после оформления на неё услуги кредитования с льготным периодом. В случае если данная услуга не будет оформлена, бонусы на карту «Кукуруза MasterCard World» начисляются в размере 1,5% от стоимости покупки. Срок действия акции для клиента — 6 месяцев с момента оформления кредита. Акция действует до 20 декабря 2014 года. Для участия необходимо оформить кредитный лимит к карте «Кукуруза» не позднее 20 июня 2014 года. Подробности по акции доступны на официальном сайте «Евросети»
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Для справки:
«Евросеть» — крупнейшая российская компания — ритейлер, реализующая услуги на рынках сотовой связи, мобильной электроники, портативной техники и аксессуаров, а также финансовых сервисов. Сегодня компания представлена более чем пятью тысячами салонов, работающих в более чем 1500 городах и населенных пунктах на территории России и Республики Беларусь. По версии «Best Retail — 2010», «Евросеть» является крупнейшей непродовольственной сетью России по показателям рентабельности, EBITDA и норме чистой прибыли за 2010 год, лидером профессионального рейтинга «Репутация — 2010», обладателем премии «Абсолютный бренд 2011», «Ритейлером года в России и СНГ» в рамках V-й международной премии EMEA Channel Academy: 2013 Awards, обладателем серебряной премии Effie Awards Russia 2012, победителем премии «Права потребителей и качество обслуживания — 2013» в номинации «Розничная торговля. Салоны связи», победителем премьер-премии Retail Grand Prix 2013 в двух номинациях: «Лучший HR-проект года» и «Работодатель года в ритейле в категории электроники и коммуникаций». Основанная в 1997 году, сегодня компания «Евросеть» является одним из крупнейших российских работодателей с численностью сотрудников около 30 тыс. человек.