С апреля по июнь клиентам ТКС банка вернут 5% расходов при оплате дебетовой картой товаров и услуг следующих категорий: кино, фото и видео, музыка, товары и услуги для животных

Москва, 26 марта 2014 г.

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» объявляет новые категории 5%-го cashback для рублевых дебетовых карт Tinkoff Black с 1 апреля по 30 июня 2014 г. включительно: товары и услуги для животных, кино, фото и видео, музыка.



В апреле, мае и июне 2014 г. ТКС Банк возвращает своим клиентам на дебетовую карту 5% расходов при оплате товаров и услуг по категориям «кино», «фото и видео», «музыка», а также товаров и услуг для животных.



Тип расходов при оплате картой определяется автоматически по универсальному международному коду MCC (Merchant Category Code) банками, обслуживающими торгово-сервисные предприятия. Средства по программе cashback начисляются клиентам раз в месяц по окончании отчетного периода. В Интернет-банке можно оперативно получить информацию по совершенным покупкам, на которые распространяется действие программы cashback. Лимит возврата денег на счет клиента составляет 3000 рублей в месяц.



В категорию «Животные» входят корма и другие товары, приобретенные в специализированных магазинах для животных (код 5995).



Категория «Кино» включает посещение кинотеатров, услуги кинопроката, а также услуги по производству и дистрибуции видеоматериалов (коды 7829, 7832, 7841).



В категорию «Музыка» включены товары, приобретенные в магазинах музыкальных инструментов (инструменты, аксессуары и ноты), а также товары, приобретенные в магазинах звукозаписи (коды 5733 и 5735).



Категория «Фото и видео» включает магазины с фототехникой и сопутствующими товарами, услуги по коммерческим съемкам и обработке фотографий, фотокопированию и фотопечати, услуги фотолабораторий по проявлению фотографий и другие (коды 5044, 5045, 5946, 7332, 7333, 7338, 7339, 7395).



ТКС Банк выпускает дебетовую рублевую карту с доходностью 8% годовых на остаток средств до 300 000 рублей. Карту можно использовать для хранения денежных средств, доступных в любой момент, для снятия наличных и оплаты покупок. Снятие в любых банкоматах суммы свыше 3000 рублей – без комиссий. Услуги Интернет-банка и Мобильного банка – бесплатно. Подробнее о дебетовой карте и вкладах.



Международные коды для программы cashback на апрель-июнь 2014 г.



MCC Desc IBSplit

5995 Pet Shops, Pet Foods And Suppliers Stores ЖИВОТНЫЕ

7829 Motion Picture & Video Tape Production & Distribution КИНО

7832 Motion Picture Theaters КИНО

7841 Video Tape Rental Stores КИНО

5733 Music Stores–Musical Instruments, Pianos & Sheet Music МУЗЫКА

5735 Record Stores МУЗЫКА

5044 Photographic, Photocopy, Microfilm Equipment & Supplies ФОТО/ВИДЕО

5045 Computers & Computer Peripheral Equipment & Software ФОТО/ВИДЕО

5946 Camera And Photographic Supply Stores ФОТО/ВИДЕО

7332 Blueprint.& Phocopying Services ФОТО/ВИДЕО

7333 Commercial Photography, Art, And Graphics ФОТО/ВИДЕО

7338 Quick Copy, Reproduction, And Blueprinting Services ФОТО/ВИДЕО

7339 Stenographic And Secretarial Support ФОТО/ВИДЕО

7395 Photofinishing Laboratories And Photo Developing ФОТО/ВИДЕО