Работа онлайн-сервисов ТКС Банка полностью восстановлена

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» («ТКС Банк»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, сообщает, что с 24 по 27 марта интернет-сайт банка подвергся мощной DDoS-атаке, что привело к нестабильному доступу к ряду сервисов банка в течение этого периода.



В ТКС Банке надежные системы защиты: в настоящий момент все проблемы устранены, атака закончилась, и IT системы банка работают в штатном режиме.



ТКС Банк приносит своим клиентам извинения за доставленные неудобства.