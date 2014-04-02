Клиенты ТКС Банка теперь могут пополнить карты и вклады без комиссии через кассы ЮНИСТРИМ

Клиенты банка «Тинькофф Кредитные Системы» теперь могут бесплатно погасить задолженность по кредитной карте или пополнить дебетовую карту или вклад через систему ЮНИСТРИМ.



Новая услуга Международной платежной системы денежных переводов «ЮНИСТРИМ» позволяет клиентам банка «Тинькофф Кредитные Системы» погасить задолженность по кредитной карте и пополнить дебетовую карту или вклад без комиссий. Услуга распространяется как на собственные карты клиента, так и на карты другого лица.



Услуга доступна в собственной сети ЮНИСТРИМ, которая включает в себя более 200 операционных касс по всей России. Чтобы внести платёж в пользу банка «Тинькофф Кредитные Системы», клиент банка должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и сообщить номер карты или номер банковского договора кассиру. Средства зачисляются на карту мгновенно. Комиссия за операцию не взимается.



Анатолий Макешин, директор платежных систем, член Правления ТКС Банка, отметил: «Поддержание клиентского сервиса на самом высоком уровне всегда являлось приоритетом для ТКС Банка, поэтому мы с особым вниманием относимся к выбору наших партнеров. Благодаря наличию широкой сети операционных касс ЮНИСТРИМ клиенты ТКС Банка получили еще больше возможностей удобного погашения задолженностей по кредитным картам и пополнения своих дебетовых карт и вкладов в режиме онлайн и без комиссии».



«То, что с помощью ЮНИСТРИМ можно совершить денежный перевод, знает практически каждый. ЮНИСТРИМ — одна из самых популярных систем денежных переводов в России и странах СНГ. В тоже время мы активно развиваемся, расширяем перечень предоставляемых услуг и повышаем уровень сервиса для наших клиентов, — рассказывает Председатель Правления банка «ЮНИСТРИМ» Кирилл Пальчун. — Теперь мы предлагаем клиентам банка Тинькофф Кредитные Системы» возможность погасить кредит в любом отделении разветвленной сети ЮНИСТРИМ мгновенно и совершенно бесплатно».



O UNISTREAM

Международная платежная система денежных переводов ЮНИСТРИМ — одна из самых популярных систем в России и странах СНГ. Работает в более 100 странах мира через более чем 333,5 тыс. сервисных пунктов, включая терминалы самообслуживания. ЮНИСТРИМ имеет собственные сети в Греции, Великобритании и на Кипре. Партнерами Системы являются более 450 финансовых институтов по всему миру.



Система ЮНИСТРИМ является соучредителем Национального Платежного Совета, основанного под эгидой ЦБ РФ и АРБ.



По итогам 2013 года ЮНИСТРИМ названа «Лучшей системой денежных переводов Восточной Европы» по версии International Finance Magazine. В 2012 году — лауреат премии IAMTN (Международная Ассоциация Систем Денежных Переводов) и Global banking & Finance Review Awards.



Подробнее о ЮНИСТРИМ — на сайте www.unistream.ru