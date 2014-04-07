ТКС Банк занял первое место в рейтинге аналитического агентства Markswebb Rank & Report, составленном по итогам ежегодного исследования эффективности российских сервисов интернет-банкинга.
Под эффективностью интернет-банка Markswebb Rank & Report подразумевает удовлетворение потребностей пользователей. Исследование фиксирует два основных параметра эффективности: функциональность — возможности управления собственными финансами клиента, и удобство пользования — простота и понятность совершения операций в интернет-банке.
«Успех нашего интернет-банка и мобильных приложений, отмечаемый нашими клиентами, экспертами рынка и СМИ, — прямой результат сфокусированности на высоких технологиях и развитии уникальной модели онлайн-банка без розничных отделений, — говорит старший вице-президент ТКС Банка Артем Яманов. — Мы постоянно совершенствуем наши дистанционные сервисы, ставя во главу угла удобство и потребности пользователей. Банковские операции должны стать легкими и простыми, не отнимающими много времени. Для наших клиентов это уже реальность, но мы не останавливаемся на достигнутом».
В 2014 году в исследовании Markswebb Rank & Report участвовали 32 российских банка, включая лидеров российского рынка по объему потребительских кредитов и частных депозитов. Специалисты Markswebb Rank & Report исследовали каждый интернет-банк по списку из более 200 критериев, описывающих функциональные возможности, элементы и качества интерфейса, отвечающие за удобство пользования, и другие критерии, определяющие потребительские качества интернет-банков.
ТКС Банк — единственный в России дистанционный банк, для которого развитие каналов удаленного обслуживания клиентов является приоритетом. Ранее признан лучшим российским розничным интернет-банком 2012 года по версии журнала Global Finance и портала «Банки.ру».
Для удобства пользователей интернет-банк полностью интегрирован в сайт банка и предоставляет возможность персональной настройки виджетов — блоков данных (например, «Финансовая информация») или панелей управления (например, «Управление лимитами»). ТКС Банк отменил комиссии за большинство платежей поставщикам услуг и интернет-магазинам через интернет-банк
как с дебетовых, так и с кредитных карт.