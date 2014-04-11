Заявление касательно безопасности данных клиентов

В связи с обеспокоенностью ряда клиентов безопасностью своих персональных данных на фоне новостей о программной уязвимости Heartbleed ТКС Банк сообщает, что все сервисы банка изначально не были подвержены уязвимости Heartbleed, поскольку банк не использовал поддержку технологии Heartbeat протокола SSL ни в одной из систем, взаимодействующих с клиентами и клиентскими данными.



Соответственно, какой-либо риск для персональных данных клиентов ТКС Банка исключен.