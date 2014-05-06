ТКС Банк сообщает, что в связи с техническими работами на стороне партнера временно приостановлен прием платежей, поступающих через систему денежных переводов CONTACT.
Клиенты ТКС Банка по-прежнему могут пополнить счета с помощью остальных доступных каналов пополнения
, в том числе через салоны МТС, «Евросеть», «Связной», через различные сети платежных терминалов, а также прямым переводом по номеру карты другого банка через интернет-банк или мобильное приложение.
ТКС Банк приносит извинения клиентам за доставленные неудобства и будет информировать о любых изменениях в установленном порядке.