«МегаФон» дарит клиентам ТКС-Банка 10% от суммы каждого автоплатежа.

С 1 мая по 31 июля 2014 г. «МегаФон» проводит акцию «Бонус за Автоплатеж», в рамках которой клиенты ТКС-Банка, которые являются абонентами «МегаФона» и подключают в этот период услугу автоматического пополнения счета мобильного телефона, получают бонус в размере 10% от суммы каждого автоплатежа в течение двух месяцев с момента начала участия в акции.



Услуга «Автоплатеж» позволяет настроить автоматическое пополнение мобильного счета с банковской карты при снижении баланса до заданного уровня. Воспользовавшись этим сервисом, можно не беспокоиться о состоянии средств на мобильном счете и всегда оставаться на связи. Услуга предоставляется абсолютно бесплатно.



Клиенты ТКС-Банка могут подключить бесплатную услугу автоплатежа в интернет-банке или через колл-центр ТКС-Банка. Платеж зачисляется мгновенно и без комиссии для всех абонентов сети «МегаФон».



Согласие абонента на участие в акции «Бонус за Автоплатеж» предоставляется путем отправки USSD-команды в ответ на поступившее SMS-сообщение с предложением активировать бонус в размере 10% от суммы автоплатежа. После активации услуги сумма бонуса будет переводиться на баланс сотового телефона автоматически при каждом платеже в течение 2 месяцев. Подтвердить участие в акции можно в течение всего периода её проведения с 1 мая по 31 июля 2014 г. В рамках осуществления безопасности абонент сети «МегаФон» будет получать бесплатные уведомления каждый раз при осуществлении платежа.