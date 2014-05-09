Заявление относительно приостановки переводов через платежную систему ОАО «ЕСГП»

Россия, Москва — 8 мая 2014 г.



ТКС Банк сообщает, что по техническим причинам временно приостановлены денежные переводы, поступающие через платежные терминалы «Единой Системы Городских Платежей» (ОАО «ЕСГП»).



Для клиентов ТКС Банка по-прежнему доступны такие каналы денежных переводов, как салоны связи МТС, «Евросеть», «Связной», различные сети платежных терминалов, а также прямые переводы по номеру карты другого банка через интернет-банк или мобильное приложение.



ТКС Банк приносит извинения клиентам за доставленные неудобства и будет информировать о любых изменениях в установленном порядке.