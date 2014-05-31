С 1 июля 2014 г. вступает в действие новая редакция тарифных планов по Кредиту наличными, КупиВкредит и кредитным картам банка «Тинькофф Кредитные Системы».
Основные изменения в новой редакции:
1. В большинстве тарифов по всем кредитным продуктам снижена процентная ставка при неоплате Минимального/Регулярного платежа.
2. Уточнен срок действия базовой процентной ставки в тарифах, в которых она присутствует.
3. Тарифы по Кредиту наличными и продукту КупиВкредит унифицированы:
- В них введен единый порядок пунктов, унифицированы пояснения к пунктам тарифов
- Упразднены статьи «Валюта Кредита», «Минимальная сумма Кредита», «Максимальная сумма Кредита», «Регулярный платеж», «Минимальный размер регулярного платежа» и «Первоначальный взнос за Товар в кассу Торговой организации». Всю данную информацию можно увидеть в графике платежей, который предоставляется Клиенту при выдаче кредита.
- Уточнено пояснению к правилу взимания Штрафа: «Не применяется при сумме задолженности меньше или равной 100 рублей»
Примеры тарифных планов в новой редакции:
по кредитной карте https://static.tcsbank.ru/news/2014/2014-05-30-cc-tariff.pdf
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продукту КупиВкредит https://static.tcsbank.ru/news/2014/2014-05-30-kvk-tariff.pdf
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Кредиту наличными https://static.tcsbank.ru/news/2014/2014-05-30-kn-tariff.pdf
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