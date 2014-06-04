QIWI вводит комиссию на переводы в адрес ТКС Банка с 1 июля 2014 г.

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» сообщает, что с 1 июля 2014 года платежный сервис QIWI вводит комиссию на переводы в адрес ТКС Банка через терминалы QIWI и через электронный кошелек Visa QIWI Wallet в размере 1,6% от суммы перевода, но не менее 50 рублей.



Изменение политики компании QIWI в области комиссий направлено на унификацию тарифов всех банков, представленных в интерфейсах QIWI.



Также с 1 июля 2014 года для клиентов ТКС Банка в терминалах QIWI будет запущен сервис, позволяющий показать необходимую сумму кредита к оплате, выводя ее на экран терминала в режиме онлайн.



Прежние способы пополнения счетов ТКС банка без процентов остались неизменными: в частности, это салоны связи МТС, «Евросеть», «Связной», «Элекснет», а также прямые переводы по номеру карты другого банка.



Обращаем ваше внимание, что ранее объявленное введение комиссии с 1 июня 2014 г. было перенесено по многочисленным просьбам клиентов.