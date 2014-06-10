ТКС Банк и Google Play вернут владельцам карты Tinkoff Platinum 25% в баллах от суммы покупок в Google Play

С 9 июня по 31 августа 2014 года банк «Тинькофф Кредитные Системы» совместно с онлайн-магазином приложений и цифрового контента компании Google — Google Play — проводит специальную акцию, в рамках которой 25% от суммы покупок в Google Play возвращаются в баллах всем владельцам кредитной карты Tinkoff Platinum.



Каждый держатель кредитной карты Tinkoff Platinum, участник программы лояльности «Браво», получит 25% от суммы покупок в Google Play в баллах. Накопленные баллы «Браво» можно обменять на бесплатный контент в магазине приложений Google Play, предлагающий более миллиона увлекательных игр и приложений для владельцев устройств с операционной системой Android, а также миллионы музыкальных треков и обширную коллекцию книг и художественных фильмов. Компенсировать покупки за счет баллов можно напрямую из интернет-банка и/или мобильного приложения банка «Тинькофф Кредитные Системы».



В акции могут принять участие держатели кредитных карт Tinkoff Platinum, а также клиенты, впервые заказавшие себе такую карту в ТКС Банке в период акции.