ТКС Банк вернет держателям карты Tinkoff Black 5% расходов при покупке ж/д билетов, товаров и услуг на АЗС и в магазинах Duty Free с июля по сентябрь 2014 г.

Москва, Россия – 25 июня 2014 года.

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» объявляет новые категории 5%-го cashback для рублевых дебетовых карт Tinkoff Black с 1 июля по 30 сентября 2014 года включительно: «топливо», «ж/д билеты» и товары, приобретенные в магазинах Duty Free.



В июле, августе и сентябре 2014 г. ТКС Банк возвращает своим клиентам на дебетовую карту Tinkoff Black 5% от суммы расходов при покупке железнодорожных билетов, нефтепродуктов и сопутствующих товаров и услуг на АЗС, а также товаров в магазинах беспошлинной торговли Duty Free.



Тип расходов при оплате картой определяется автоматически по универсальному международному коду MCC (Merchant Category Code) банками, обслуживающими торгово-сервисные предприятия. Средства по программе cashback начисляются клиентам раз в месяц по окончании расчетного периода. В интернет-банке можно оперативно получить информацию по совершенным покупкам, на которые распространяется действие программы cashback. Лимит возврата денег на счет клиента составляет 3000 рублей в месяц.



В категорию «Duty Free» входят товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли (код 5309);

Категория «Ж/Д билеты» включает покупку железнодорожных билетов (коды 4011, 4112);

В категорию «Топливо» включены нефтепродукты, газ и другие сопутствующие товары / услуги, приобретенные на заправочных станциях или в специализированных магазинах (коды 5172, 5541, 5542, 5983).

