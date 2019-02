Владельцы карт ALL Airlines ТКС Банка до конца года смогут оплачивать накопленными милями бронирования на Airbnb.ru

С 10 июля по 31 декабря 2014 года банк «Тинькофф Кредитные Системы» совместно с международной онлайн-площадкой для аренды жилья по всему миру Airbnb проводит акцию, в рамках которой каждый владелец премиальной кредитной карты для путешественников ALL Airlines сможет использовать накопленные по карте мили для оплаты бронирований на Airbnb.



Кроме того, в рамках программы «Тинькофф Таргет» держателям карт ALL Airlines за покупки на сайте Airbnb.ru в период проведения акции будут начислены мили в общем размере 6% без ограничений по количеству бронирований, которыми впоследствии можно компенсировать расходы на билеты любых авиакомпаний и на новые бронирования на Airbnb.ru.



Акция по компенсации миль через Airbnb.ru и по начислению дополнительных миль распространяется только на владельцев кредитных карт ALL Airlines. В акции могут принять участие также клиенты, впервые заказавшие себе такую карту в ТКС Банке в период проведения акции. Узнать о карте подробнее или оформить карту можно по адресу www.allairlines.ru.



Компенсировать покупки за счет миль можно в любое время через интернет-банк или мобильное приложение банка «Тинькофф Кредитные Системы».



Премиальная кредитная карта ALL Airlines позволяет накапливать мили и компенсировать покупку билетов любых авиакомпаний мира. При оплате покупок и совершении платежей картой ALL Airlines клиенту банка начисляются бонусные мили.



Больше всего миль можно получить в рамках специальных предложений — размер начисленных миль может составлять до 30% от суммы покупки.



При бронировании через сайт travel.tcsbank.ru держатели карт ALL Airlines получают 10% в милях при покупках в категориях «отели» и «авто» (в сотрудничестве с Booking.com и Rentalcars.com) и 5% при покупках в категории «авиабилеты» (в сотрудничестве с OneTwoTrip.com). Кроме того, владельцы ALL Airlines всегда получают 3% миль в категории «авиабилеты» и 2% при остальных покупках по карте.