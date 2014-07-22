Служба безопасности ТКС Банка установила предполагаемого исполнителя DDoS-атаки в марте-апреле 2014 г. на банк и ряд других крупных ресурсов

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» сообщает, что в связи с DDoS-атакой весной 2014 г. служба безопасности ТКС Банка незамедлительно инициировала внутреннее расследование по факту вымогательства денежных средств за прекращение атаки, в результате чего была установлена личность предполагаемого исполнителя DDoS-атаки на банк и ряд других крупных ресурсов.



Профессиональная компетентность и высокая технологическая оснащенность специалистов службы безопасности ТКС Банка позволили в кратчайшие сроки установить предполагаемого исполнителя DDoS-атаки. Результаты внутреннего расследования были переданы в Отдел «К» БСТМ ГУ МВД России по г. Москве, в результате чего подозреваемый был оперативно задержан. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, ведется следствие.



Станислав Павлунин, вице-президент ТКС Банка по безопасности, прокомментировал итоги внутреннего расследования: «В последнее время сайты российских и международных компаний все чаще подвергаются DDoS-атакам, и на этот раз ТКС Банк вместе с рядом крупных российских компаний не стали исключением. Учитывая сложность схемы, выстроенной злоумышленником, масштаб атаки и количество атакуемых организаций, департамент безопасности ТКС Банка оперативно провел внутреннее расследование, которое и позволило установить личность предполагаемого исполнителя атаки. Благодаря профессиональной и слаженной работе службы безопасности ТКС Банка, а также оперативной реакции «Московского отдела „К“ ГУ МВД России удалось предотвратить дальнейшее распространение подобных атак от данного источника с последующим вымогательством средств, жертвами которых могли стать другие банки и компании. Хотелось бы отметить, что в большинстве случаев злоумышленники воспринимают организуемую ими DDoS-атаку как мелкое баловство и не осознают до конца масштабов последствий и того, что такие действия являются уголовным нарушением».