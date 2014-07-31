Москва, Россия — 31 июля 2014 года.
TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, включающий Банк «Тинькофф Кредитные Системы» («ТКС Банк») и страховую компанию «Тинькофф Онлайн Страхование», сегодня публикует результаты исследования рынка кредитных карт России во втором квартале 2014 года.
Согласно исследованию, основанному на данных Банка России, за второй квартал 2014 г. рынок кредитных карт вырос на 4,4% до 1,086 трлн руб. по состоянию на 1 июля 2014 г. (рост во втором квартале 2013 г. составил 11,5%). В абсолютном выражении прирост составил 46 млрд руб. Наибольший прирост наблюдался в мае и июне (16 и 18 млрд руб. соответственно), в то время как в апреле рынок вырос на 13 млрд руб.
Совокупный портфель кредитов физическим лицам вырос на 4,0%, составив 10,6 трлн руб. по состоянию на 1 июля 2014 г. (по состоянию на 1 апреля 2014 г.: 10,2 трлн руб.). Несмотря на замедление роста, сегмент кредитных карт продолжает расти опережающими темпами.
Первая пятерка крупнейших банков по размеру портфеля кредитных карт (Сбербанк, Русский Стандарт, ТКС Банк, ВТБ 24, Альфа-Банк) увеличила свою долю рынка с 62,2% по состоянию на 1 апреля 2014 г. до 62,9% по состоянию на 1 июля 2014. Незначительно увеличение доли пяти крупнейших банков связано со значительным сокращением доли Русского Стандарта с 15,2% в первом квартале до 14% во втором. Совокупные доли десяти и двадцати крупнейших банков составили 78,2% и 91,0% соответственно (по сравнению с 77,7% и 90,4% по состоянию на 1 апреля 2014 г.).
Рыночная доля Сбербанка составила 29,0% (27,1% по состоянию на 1 апреля 2014 г.), портфель банка вырос на 11,5% до 314,6 млрд руб. (282,1 млрд руб. по состоянию на 1 апреля 2014 г. Второе место занимает Русский Стандарт, который стал лидером по объему сокращения портфеля: с 158,5 млрд руб. в первом квартале до 152,2 млрд руб. во втором. ТКС Банк сохранил третье место с портфелем в 76 млрд руб. и долей рынка в 7%.
Лидерами по росту портфеля в абсолютном выражении стали Сбербанк, Альфа-Банк и ВТБ 24 (прирост на 32,5 млрд руб., 6,4 млрд руб. и 3,4 млрд руб. соответственно).
Комментируя результаты исследования, Председатель Правления ТКС Банка Оливер Хьюз отметил: «Несмотря на общее замедление темпов роста рынка совокупных кредитов физическим лицам, сегмент кредитных карт продолжает расти опережающими темпами. Сокращение доли ТКС Банка с 7,3% до 7% связано как с активным ростом доли Сбербанка на рынке, так и с тем, что мы еще больше ужесточили требования к качеству нашего портфеля и управлению кредитными рисками. Тем не менее ТКС Банк продолжает наращивать портфель стабильными темпами благодаря своей гибкой и масштабируемой бизнес-модели без розничных отделений, которая позволяет нашему бизнесу быстро и легко адаптироваться к меняющимся условиям. При этом благодаря нашим устойчивым позициям по капиталу и ликвидности у нас есть все предпосылки для того, чтобы вернуться в фазу активного роста, как только улучшатся рыночные условия».
Рынок кредитных карт России, второй квартал 2014 г.