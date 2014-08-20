ТКС Банк объявляет о начале сотрудничества с интернет-магазином Ozon.ru в рамках онлайн-кредитования

С 14 августа банк «Тинькофф Кредитные Системы» запустил услуги по онлайн-кредитованию клиентов крупнейшего российского интернет-магазина Ozon.ru на покупку товаров и услуг с помощью сервиса «КупиВкредит».



Чтобы приобрести товары и услуги в интернет-магазине Ozon.ru в кредит, клиенту онлайн-магазина необходимо выбрать способ оплаты «КупиВкредит», заполнить онлайн-анкету и получить решение банка в режиме реального времени. В случае принятия положительного решения с клиентом свяжется представитель ТКС Банка для назначения встречи в любой точке России для подписания договора.



Льготный период по данному виду кредита составляет от 40 до 50 дней, сумма кредита может варьироваться от 3000 до 200 000 рублей.



Подключиться к системе онлайн-кредитования ТКС Банка «КупиВкредит» может любой интернет-магазин, оставив заявку на заключение договора с ТКС Банком здесь.



Артем Яманов, старший вице-президент ТКС Банка по развитию бизнеса, прокомментировал: «ТКС Банк был первым игроком на рынке, который предложил онлайн-кредитование клиентам интернет-магазинов. Объемы онлайн-торговли в России растут год от года, и мы видим большие перспективы для развития нашего бизнеса в этом сегменте. Мы рады объединить усилия с самым популярным онлайн-магазином в Рунете и надеемся, что клиенты по достоинству оценят качество услуг ТКС Банка».



В настоящий момент ТКС Банк сотрудничает с более 1000 российских интернет-магазинов, в том числе с компаниями «Евросеть», «Связной», «Сотмаркет», «Enter», «Ютинет», «Вайлдберриз», «Нотик», «Vasko.ru», «Wikimart» и другими крупнейшими онлайн-ритейлерами.