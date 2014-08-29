Москва, Россия — 29 августа 2014 г. TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, включающий Банк «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС Банк) и страховую компанию «Тинькофф Онлайн Страхование», сегодня объявляет промежуточные сокращенные консолидированные финансовые результаты по МСФО за II квартал и шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2014 г.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ II квартал 2014 г.
Чистый процентный доход вырос на 4,1% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 7,8 млрд руб. (I квартал 2014 г.: 7,4 млрд руб.)
Прибыль до налогообложения увеличилась в 3,7 раза по сравнению с предыдущим кварталом и составила 1,8 млрд руб. (I квартал 2014 г.: 0,5 млрд руб.)
Чистая прибыль увеличилась в 3,6 раза по сравнению с предыдущим кварталом и составила 1,3 млрд руб. (I квартал 2014 г.: 0,4 млрд руб.)
Чистая процентная маржа увеличилась до 34,6% (I квартал 2014 г.: 32,8%)
Стоимость риска уменьшилась до 18,7% (I квартал 2014 г.: 20,5%)
Первое полугодие 2014 г.
Чистый процентный доход вырос на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 15,2 млрд руб. (первое полугодие 2013 г.: 12,2 млрд руб.)
Прибыль до налогообложения составила 2,2 млрд руб. (первое полугодие 2013 г.: 3,2 млрд руб.)
Чистая прибыль составила 1,7 млрд руб. (первое полугодие 2013 г.: 2,5 млрд руб.)
Чистая процентная маржа составила 34,0% (первое полугодие 2013 г.: 36,7%)
Общий объем кредитного портфеля вырос на 9,5% с начала года и составил 91,3 млрд руб. (конец 2013 г.: 83,4 млрд руб.)
Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле составила 12,4% (конец 2013 г.: 7%)
Объем средств на счетах клиентов составил 42,1 млрд руб. (конец 2013 г.: 43,2 млрд руб.)
Собственные средства выросли на 8,2% с начала года и составили 22,2 млрд руб. (конец 2013 г.: 20,6 млрд руб.)
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ И ПОСЛЕ II КВАРТАЛА 2014 г.
По состоянию на 1 августа 2014 г. выпущено свыше 4,5 млн кредитных карт
За первое полугодие 2014 г. привлечено более 420 000 новых активных клиентов
В июле 2014 г. ТКС Банк был включен в ежегодно составляемый рейтинг ТОП-1000 мировых банков журнала The Banker (Top 1000 World Banks) по итогам 2013 г. и признан самым прибыльным банком в России, заняв по этому показателю третье место в мире
В июне 2014 г. ТКС Банк запустил мобильное приложение «Штрафы ГИБДД» для проверки наличия штрафов и их оплаты.
В июне и июле 2014 г. акционеры, участвовавшие в капитале TCS Group Holding PLC еще до проведения IPO, и представители руководства увеличили доли участия в капитале Группы, о чем уже сообщалось ранее
В апреле 2014 г., компания «Тинькофф Онлайн Страхование» запустила онлайн-продажи в России через веб-портал, а также начала продажи услуг по страхованию от несчастных случаев, страхованию недвижимости и выезжающих за рубеж
В феврале 2014 г. ТКС Банк начал сотрудничество с компанией «Евросеть», крупнейшей российской розничной сетью по торговле мобильными телефонами, в направлении кредитования держателей предоплаченных бонусных карт «Кукуруза» в салонах компании «Евросеть»
В феврале 2014 г. ТКС Банк запустил кобрендовую кредитную карту OneTwoTrip Tinkoff для часто летающих пассажиров совместно с крупнейшим российским онлайн-агентством путешествий OneTwoTrip
Председатель Правления ТКС Банка Оливер Хьюз отметил: "Мы довольны тем, что нам удалось показать сильные финансовые результаты несмотря на сложные макроэкономические условия. Группа получила высокую чистую прибыль и продемонстрировала намного более значительный по сравнению с I кварталом 2014 г. прирост чистого процентного дохода. Увеличение рентабельности и стабилизация стоимости риска говорит об устойчивости бизнес-модели Группы, а также подтверждаeт эффективность используемой нами системы управления кредитными рисками и ориентированной на рост прибыльности стратегии.
Основным приоритетом Группы остается управление рисками. Мы продолжаем тщательно контролировать реализацию стратегии кредитования, характеризующуюся ужесточенной политикой андеррайтинга и низким уровнем одобрения кредитных заявок. В первом полугодии 2014 г. мы усилили контроль над состоянием кредитного портфеля и усовершенствовали деятельность по взысканию проблемной задолженности. Жесткий контроль затрат позволил нам значительно сократить расходы во II квартале и добиться значительного сокращения совокупных операционных расходов.
Несмотря на общее падение темпов роста в секторе потребительского кредитования, ТКС Банк продолжал демонстрировать положительную динамику кредитного портфеля благодаря своей гибкой и легко масштабируемой модели дистанционного обслуживания клиентов. Одновременно с этим мы продолжили выводить на рынок новые продукты и услуги и планируем запуск новых направлений бизнеса во втором полугодии 2014 г.
Предпринятые руководством в начале года меры по ужесточению политики андеррайтинга и более тщательного контроля за взысканием задолженности уже приносят результаты и дают основания полагать, что по итогам года стоимость риска не превысит уровень I квартала 2014 г. Мы продолжаем привлекать новых клиентов (хоть и не столь высокими темпами относительно прошлых лет), и это позволит нам сохранить положительную динамику кредитного портфеля в этом году. Группа будет и впредь уделять пристальное внимание сокращению расходов и повышению операционной эффективности вкупе с мероприятиями по управлению рисками в целях увеличения чистой прибыли во втором полугодии 2014 г.
Группа будет уделять основное внимание развитию бизнеса, расширяя и оптимизируя ассортимент предлагаемых банковских продуктов, при этом поддерживая высокий уровень качества активов и управления рисками. У нас нет сомнений в том, что уникальность бизнес-модели ТКС Банка наравне с нашими сильными показателями достаточности капитала и ликвидности позволит нам восстановить прежние темпы роста как только ситуация на рынке стабилизируется".
С обзором финансовых и операционных результатов деятельности Вы можете ознакомиться по ссылке
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Во II квартале и первом полугодии 2014 г. было выпущено 249 тыс. и 527 тыс. кредитных карт, соответственно (во II квартале 2013 г.: 390 тыс.), при этом объем денежных операций по кредитным картам в первом полугодии 2014 г. остался на уровне первого полугодия 2013 г. и составил 44,7 млрд руб.
Во II квартале и первом полугодии 2014 г. Группа показала высокие результаты благодаря повышению уровня рентабельности по сравнению с I кварталом 2014 г.
Валовый процентный доход Группы за первое полугодие 2014 г. увеличился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но при этом практически не изменился по сравнению со вторым полугодием 2013 г. (прирост на 3,4% с 18,9 млрд руб. до 19,5 млрд руб) вследствие намеренного замедления роста кредитного портфеля. В первом полугодии 2014 г. доход по ценным бумагам до уплаты налогов снизился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 4,4% по сравнению с IV кварталом 2013 г.
За первые шесть месяцев 2014 г. доля страховых услуг в непроцентном доходе Группы составила 376 млн руб. Это обеспечивается в основном существующей клиентской базой, однако Группа рассчитывает на потенциал роста за счет страховых продуктов, недавно выведенных на открытый рынок.
В первом полугодии 2014 г. чистый процентный доход Группы увеличился на 24% до 15,2 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (12,2 млрд руб.) и на 4% по сравнению со вторым полугодием 2013 г. Таким образом, чистая процентная маржа до вычета резервов превысила 30%, что обеспечило высокий уровень рентабельности и достаточный запас прочности для покрытия возможных убытков. В то время как стоимость риска составила 19,6% в первом полугодии 2014 г. по сравнению с 14,2% в соответствующем периоде 2013 г., Группа сгенерировала скорректированную на риск чистую процентную маржу после досоздания резервов на возможные потери по ссудам на устойчивом уровне 14,9%.
В первом полугодии 2014 г. в центре внимания Группы были вопросы, связанные с возможными потерями по ссудам. Во II квартале 2014 г. стоимость риска снизилась до 18,7% по сравнению с 20,5% в I квартале 2014 г., что, тем не менее, превышает показатели Группы за прошлые периоды. В первом полугодии 2014 г. расходы на создание резервов на возможные потери по ссудам составили 8,5 млрд руб., что почти в два раза превышает уровень первого полугодия 2013 г. и на 57% — показатель второго полугодия 2013 г. Данное увеличение обусловлено ростом кредитного риска на российском рынке потребительского кредитования в целом в связи с общим ухудшением состояния российской экономики и финансового положения перекредитованных клиентов. Одним из приоритетных направлений работы Группы стало повышение эффективности управления рисками и работы коллекторских служб — в этих областях был реализован комплекс мер, который позволил выйти на снижение стоимости риска во II квартале 2014 г. на 1,8% по сравнению с предыдущим кварталом.
Операционные расходы Группы снизились на 11% до 2,4 млрд руб. во II квартале 2014 г. по сравнению с 2,7 млрд руб. в I квартале 2014 г. благодаря снижению расходов на маркетинг и мерам по сокращению затрат в некоторых операционных сегментах. В I квартале 2014 г. Группа запустила широкую единовременную рекламную компанию с целью повысить узнаваемость бренда среди премиальной аудитории. Сумев реализовать ряд мер по экономии операционных издержек, в первом полугодии 2014 г. Группа тем не менее не прекратила деятельность по привлечению клиентов, продолжила выпускать новые кредитные карты и инвестировать в выпуск новых продуктов. В результате снижения расходов на маркетинг и прочих расходов соотношение расходов и доходов Группы во II квартале существенно снизилось и составило 28% (I квартал 2014 г.: 33%). В первом полугодии 2014 г. общее соотношение расходов и доходов снизилось с 39% в первом полугодии 2013 г. до уровня немногим выше 30%, что говорит о высокой операционной эффективности ТКС Банкa.
Чистая прибыль Группы в первом полугодии 2014 г. составила 1,7 млрд руб. После сложного I квартала 2014 г. ТКС Банк во II квартале смог обеспечить прибыль в объеме 1,3 млрд руб., что сопоставимо с результатами за аналогичный период 2013 г. Во II квартале 2014 г. рентабельность капитала (ROE) существенно выросла по сравнению с предыдущим кварталом и составила 24,1%. Во II квартале 2014 г. Группа поддерживала высокие балансовые показатели: совокупные активы сократились на 6% до 95 млрд руб. в основном за счет погашения еврооблигаций Группы на сумму 175 млн долл. США. С целью снижения издержек по хранению заемных средств Группа вложила часть избыточных денежных средств в высоколиквидные долговые ценные бумаги по сделкам репо ЦБ РФ. Группа поддерживала высокий запас ликвидности с денежными средствами на уровне 14,4% от совокупных активов Группы и 32,4% от средств на счетах клиентов.
Благодаря изменению подхода Группы в сторону удержания неработающих кредитов (NPL) на балансе Банка для взыскания задолженности по ним собственными силами, доля неработающих кредитов (в том числе кредитов, по которым ведется взыскание задолженности в судебном порядке) в общем объеме кредитного портфеля увеличилась до 12,4% по сравнению с 7% по состоянию на 31 декабря 2013 г. Таким образом соотношение резервов под возможную просроченную задолженность к неработающим кредитам снизилось до консервативного уровня 1,5. Резервы под обесценение кредитного портфеля составили 16,7 млрд руб. по сравнению с 9,4 млрд руб. по состоянию на конец 2013 г. Такая динамика качества кредитного портфеля обусловлена повышенными рисками, которые в настоящий момент наблюдаются в российском секторе потребительского кредитования на фоне ухудшившегося финансового положения потребителя, увеличившейся перекредитованностью в некоторых частях кредитного портфеля Банка, а также выросшим уровнем дефолта до этого качественных клиентов.
Во II квартале 2014 г. Группа поддерживала долю одобренных кредитных заявок на уровне 15%. В результате этого в течение первого полугодия 2014 г. доля кредитов за вычетом резервов оставалась на стабильном уровне и выросла на 1% до 74,6 млрд руб. (конец 2013 г.: 74,0 млрд руб.). Доля кредитов за вычетом резервов в совокупных активах увеличилась до 79%.
Группа также намеренно увеличила долю удержания просроченных кредитов в кредитном портфеле в расчете на повышение уровня возвратности кредитной задолженности с внедрением программы рассрочки погашения и реализацией стратегий взыскания задолженности в судебном порядке. Доля совокупного кредитного портфеля на балансе Группы, задействованного в программе рассрочки погашения задолженности по кредитам, выросла до 4,7% (конец 2013 г.: 3,1%), а объем кредитной задолженности, подлежащей взысканию в судебном порядке, увеличился до 3,7% с 2,7%.
Обязательства Группы снизились на 9,5% до 72,7 млрд руб. (конец I квартала 2014 г.: 80,3 млрд руб.) соразмерно динамике активов. Объем средств на счетах клиентов оставался на неизменном же уровне — 42 млрд руб., а их доля в общем объеме обязательств выросла до 58% (I квартал 2014 г.: 54%). Несмотря на запланированное постепенное сокращение депозитного портфеля и, следовательно, избыточной ликвидности его объем на протяжении всего отчетного периода оставался стабильным, и мы считаем, что можем в полной мере регулировать его в соответствии со своими задачами.
Во II квартале 2014 г. объем выпущенных долговых бумаг Группы сократился на 30%, что было обусловлено погашением еврооблигаций на сумму 175 млн долл. США. 1 августа 2014 г. Группа полностью погасила краткосрочный кредит ЦБ РФ в размере 1 млрд руб., а во II–III кварталах 2015 г. будет подлежать погашению четырьмя траншами кредит Сбербанка объемом 3 млрд руб. Структура задолженности Группы по срокам до погашения остается комфортной, что обеспечивается более чем достаточным покрытием ликвидностью: следующее крупное погашение задолженности предстоит в сентябре 2015 г. (еврооблигации на сумму 250 млн долл. США). Уровень фондирования Группы поддерживается на высоком уровне, что позволяет ей выполнять все обязательства по ликвидности, не прибегая к привлечению внешнего финансирования, и с успехом выполнять бизнес-план.
Группа сохраняет высокие показатели капитала — по состоянию на конец первого полугодия 2014 г. показатель достаточности капитала Группы по нормативу Н1 ЦБ РФ составил 19,5%, что значительно выше минимального значения, обусловленного долговыми ковенантами Группы, — 13%. Показатель Н1 вырос с 15,8% по состоянию на конец 2013 г. за счет удержания всей нераспределенной прибыли 2013 г. и увеличения капитала Банка на 175 млн долл. США, привлеченных Группой в ходе IPO. Собственные средства Группы увеличились на 8% до более чем 22 млрд руб. в первом полугодии 2014 г. по мере того, как Группа реинвестировала чистую прибыль в бизнес.
*** В пятницу 29 августа 2014 г., в 13:00 по британскому времени (16:00 по московскому времени, 08:00 по восточному летнему времени США), руководство банка проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков.
Отчетность по МСФО будет доступна на сайте ТКС Банка по ссылке
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