Изменения в тарифных планах по кредитным картам

С 1 октября 2014 года вступают в силу новые редакции тарифных планах по всем тарифам банка по продукту Кредитная карта.



В новых редакциях изменен порядок взимания Платы за обслуживание Основной/Дополнительной карты:

- Текущий порядок взимания Платы: Взимается Банком после активации основной/дополнительной Кредитной карты. в дальнейшем – один раз в год в дату, соответствующую дате выпуска первой основной/дополнительной Кредитной карты по Договору кредитной карты. в случае смены программы лояльности порядок взимания Годовой платы регламентируется Общими условиями программ лояльности в ТКС Банк (ЗАО).



- Порядок, действующий с 1 октября: Взимается ежегодно в дату, соответствующую дате взимания в предыдущий раз. В случае смены программы лояльности порядок взимания регламентируется Общими условиями программ лояльности в ТКС Банк (ЗАО). По Основной карте - первый раз взимается в дату формирования первого Счета-выписки, в котором по Договору кредитной карты была зафиксирована первая расходная или приходная операция, инициированная Клиентом. По Дополнительной карте: первый раз взимается в дату формирования первого Счета-выписки, в котором была зафиксирована первая расходная операция с использованием Дополнительной карты.



Данные изменения означают, что в некоторых случаях Плата будет взиматься реже, чем раньше. Помимо этого, в новых редакциях изменена формулировка п. 10 Тарифных планов (о ставке на кредит, действующей при неоплате минимального платежа).