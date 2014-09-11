ТКС Банк прекращает сотрудничество с платежной системой PinPay Express

Москва, Россия — 11 сентября 2014 года. Банк «Тинькофф Кредитные Системы» сообщает, что с 11 сентября 2014 г. прекращено сотрудничество с электронной платежной системой PinPay Express в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации ЗАО «Сибирский расчетный центр», работающей под брендом PinPay Express.



Для клиентов ТКС Банка по-прежнему доступны бесплатные способы пополнения счетов: прямой перевод с карты другого банка на сайте, а также через салоны МТС, «Связной», терминалы «Элекснет» и еще более 300 000 пунктов приема переводов.



ТКС Банк приносит извинения клиентам за возможные неудобства и будет информировать о любых изменениях в установленном порядке.