ТКС Банк запустил мобильное приложение «Штрафы ГИБДД» для Windows Phone

Москва, Россия — 24 сентября 2014 года. Банк «Тинькофф Кредитные Системы» объявляет о запуске мобильного приложения «Штрафы ГИБДД» для смартфонов, работающих под управлением Windows Phone.



Приложение в режиме реального времени позволяет проверять наличие штрафов по номеру водительского удостоверения и по номеру свидетельства о регистрации транспортного средства и оплачивать их, в том числе, по номеру постановления с помощью любой карты российского банка, поддерживающей технологию 3D Secure. С клиентов ТКС Банка комиссия не взимается. Пользователи могут настроить способы информирования о новых штрафах — по номеру телефона, по e-mail или в виде push-уведомлений. Кроме этого, пользователям доступна возможность безопасного сохранения данных банковской карты для быстрой оплаты следующих платежей, а также возможность сохранять квитанцию об оплате, которую можно отправить из приложения на e-mail, на случай необходимости подтверждения оплаты при возникновении спорных вопросов с ГИБДД.



ТКС Банк проверяет штрафы пользователей мобильного приложения по базе данных Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и передает актуальную информацию после оплаты штрафов в базу данных Госавтоинспекции МВД России (ГИБДД).



Вице-президент по развитию платежного бизнеса ТКС Банка Максим Евдокимов сказал: «Мы рады предложить новый продукт пользователям Windows Phone, третьей в мире и самой динамично растущей мобильной платформы. Мы убеждены, что они по достоинству оценят простоту и удобство в использовании приложения „Штрафы ГИБДД“».



Появление нового приложения прокомментировал Андрей Ивашенцев, руководитель отдела экспертов по стратегическим технологиям Microsoft в России: «Мы рады видеть, что команда ТКС Банка продолжает выпускать отличные приложения на платформе Windows и Windows Phone и делает жизнь пользователей самой быстрорастущей мобильной платформы удобнее».



Приложение «Штрафы ГИБДД» от группы мобильных разработок банка «Тинькофф Кредитные Системы» можно установить бесплатно через магазин Windows Phone.