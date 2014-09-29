Москва, Россия — 29 сентября 2014 г. Банк «Тинькофф Кредитные Системы» запустил сервис денежных переводов с карты на карту любых российских банков.
Данный сервис позволяет просто и быстро осуществлять денежные переводы между картами любых российских банков. При этом владельцу карты стороннего банка не требуется проходить какую-либо авторизацию на официальном сайте ТКС Банка: отправителю достаточно ввести лишь номер своей карты, срок ее действия и CVC код, а также номер карты получателя в форму, доступную по адресу https://www.tcsbank.ru/cardtocard/
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Перевести средства можно только с карт, поддерживающих технологию 3D Secure, которая обеспечивает безопасность данных операций.
С подробными условиями предоставления услуги перевода с карты на карту можно ознакомиться здесь
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