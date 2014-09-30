С октября по декабрь 2014 г. клиентам ТКС Банка вернут 5% расходов при оплате дебетовой картой товаров и услуг в категориях «топливо», «автоуслуги», «аптеки» и «транспорт»

Москва, Россия — 30 сентября 2014 г.

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» объявляет категории 5-процентного cashback для рублевых дебетовых карт Tinkoff Black с 1 октября по 31 декабря 2014 года включительно: «топливо», «автоуслуги», «аптеки» и «транспорт».



В категорию «Топливо» включены нефтепродукты, газ и другие сопутствующие товары и услуги, приобретенные на заправочных станциях или в специализированных магазинах (коды 5172, 5541, 5542, 5983).

Категория «Автоуслуги» включает в себя покупку автозапчастей, различные виды автосервисов и СТО, а также автомойки (коды 5511, 5521, 5531, 5532, 5533, 5571, 7012, 7531, 7534, 7535, 7538, 7542, 7549).

Категория «Аптеки» включает в себя лекарства, дистрибьюторов лекарственных препаратов и аптеки (коды 5122, 5292, 5295,5912).

В категорию «Транспорт» включены услуги такси, услуги по аренде автомобилей бизнес-класса и лимузинов, прокат автомобилей, оплата паркингов, гаражей, плата за пользование дорогами, покупка спецтехники, а также оплата общественного транспорта и пригородных транспортных средств (коды 4111, 4121, 4131, 4457, 4468, 4784, 4789, 5013, 5271, 5551, 5561, 5592, 5598, 5599, 7511, 7523).

Тип расходов при оплате картой определяется автоматически по универсальному международному коду MCC (Merchant Category Code) банками, обслуживающими торгово-сервисные предприятия. Средства по программе cashback начисляются клиентам раз в месяц по окончании расчетного периода.



В интернет-банке можно оперативно получить информацию по совершенным покупкам, на которые распространяется действие программы 5-процентного cashback. Лимит возврата денег на счет клиента составляет 3000 рублей в месяц. По остальным покупкам, не относящимся к установленным категориям, cashback составляет 1%. Для клиентов ТКС Банка также действует программа персонализированного cashback «Тинькофф Таргет» (дополнительно возврат до 6000 рублей за расчетный период на счет).



ТКС Банк выпускает дебетовую рублевую карту с доходностью 8% годовых на остаток средств до 300 000 рублей. Карту можно использовать для хранения денежных средств, доступных в любой момент, для снятия наличных и оплаты покупок. Снятие в любых банкоматах суммы свыше 3000 рублей — без комиссий. Услуги интернет-банка и мобильного банка — бесплатно.