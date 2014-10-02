Со 2 октября банк «Тинькофф Кредитные Системы» повышает ставки по вкладам: по валютным — на 1%, по рублевым — на 0,5%.
Со 2 октября 2014 года вступают в действие новые редакции тарифных планов по продукту «СмартВклад» банка «Тинькофф Кредитные Системы» — ТПД 3.0 (Рубли РФ), ТПД 3.0 (Доллары США), ТПД 3.0 (Евро), ТПД 3.4 (Доллары США) и ТПД 3.4 (Евро). Доходность рублевых вкладов на срок от 12 до 36 месяцев составит 10,5% годовых, от 6 до 11 месяцев — 7,5% годовых, от 3 до 5 месяцев — 5% годовых. Доходность валютных вкладов в евро и долларах на срок от 12 до 36 месяцев составит 5% годовых, от 6 до 11 месяцев — 3% годовых, на срок от 3 до 5 месяцев — 2,5% годовых.
Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.
«СмартВклад» — пополняемый вклад
с первого дня после открытия без потери процентов. Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно, и по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или перечисляются на выпущенную бесплатно дебетовую карту Tinkoff Black. Банк компенсирует возможные комиссии других банков, начисляя бонус в размере 1,5% от суммы внесенных клиентом средств, если первый взнос во вклад и пополнения вклада совершаются внешним банковским переводом.