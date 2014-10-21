Банк «Тинькофф Кредитные Системы» объявляет о запуске акции «Открой вклад на миллион рублей и получи iPhone 6».
Клиенты, открывшие в ТКС Банке вклады на сумму от 700 000 рублей до 30 ноября 2014 года включительно, смогут получить компенсацию в размере до 32 000 рублей при покупках по специальному партнерскому предложению в салонах или интернет-магазине «Связной» смартфона iPhone 6 или других товаров на указанную сумму.
Для участия в акции необходимо:
- Открыть рублевый или валютный вклад в период с 20 октября по 30 ноября 2014 года включительно на срок не менее 18 месяцев и на сумму не менее 700 000 рублей (18 000 USD или 15 000 EUR);
- После открытия вклада получить в интернет-банке ТКС специальное предложение от партнера банка — салона связи «Связной»;
- В период с 20 октября 2014 года по 20 апреля 2015 года включительно совершить любую покупку с использованием карты ТКС Банка или ее реквизитов в салонах или интернет-магазине «Связной».
После совершения покупки клиент получает возможность получить компенсацию на сумму:
- до 32 000 рублей — при открытии вклада на сумму от 1 000 000 рублей / от 25 000 долларов / от 20 000 евро.
- до 16 000 рублей — при открытии вклада на сумму от 700 000 рублей до 999 999,99 рублей / от 18 000 до 24 999 долларов США / от 15 000 до 19 999 евро;
Размер компенсации соответствует сумме денежных средств, потраченных участниками акции на покупки в салонах или интернет-магазине «Связной».
По условиям акции клиент не может осуществлять досрочного полного или частичного изъятия вклада до момента получения компенсации покупки по карте.
В случае компенсации по валютным картам производится начисление суммы в рублях с последующей конвертацией в валюту карты по курсу банка на момент зачисления средств. Компенсация по кредитным картам выплачивается в бонусной валюте карты:
- Баллы «Браво» по кредитной карте Tinkoff Platinum;
- Мили по карте для путешественников All Airlines.
По кобрендовым картам ТКС Банка компенсация покупок не производится.
Выплата компенсации осуществляется в период с 20 января 2015 года по 31 мая 2015 года включительно не более одного раза для одного клиента и не ранее чем через три месяца после даты открытия вклада. Для получения компенсации клиенту необходимо позвонить в центр обслуживания клиентов ТКС Банка и назвать дату и сумму покупки по карте к вкладу.
Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте.
«СмартВклад» — пополняемый вклад
с первого дня после открытия без потери процентов. Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно, и по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или перечисляются на выпущенную к вкладу карту.
Доходность рублевых вкладов на срок от 12 до 36 месяцев составит 10,5% годовых, от 6 до 11 месяцев — 7,5% годовых, от 3 до 5 месяцев — 5% годовых. Доходность валютных вкладов в евро и долларах на срок от 12 до 36 месяцев составит 5% годовых, от 6 до 11 месяцев — 3% годовых, на срок от 3 до 5 месяцев — 2,5% годовых. Банк компенсирует возможные комиссии других банков, начисляя бонус в размере 1,5% от суммы внесенных клиентом средств, если первый взнос во вклад и пополнения вклада совершаются внешним банковским переводом.