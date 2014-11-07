После успешного теста ТКС Банк запускает сервис выбора приоритетного способа подтверждения операций

С ноября 2014 г. все клиенты ТКС Банка могут выбрать приоритетный способ подтверждения операций по картам: с помощью подписи или посредством ввода пин-кода. Данный сервис тестировался с 30 июня 2014 г. и с ноября 2014 г. стал доступен для всех клиентов ТКС Банка. Сервис позволяет учесть личные предпочтения клиентов, поддерживая при этом высокий уровень безопасности операций по картам.



Смена приоритетного способа подтверждения операций возможна в любое время по желанию клиента для всех карт со встроенным чипом, выпущенных с середины марта 2014 года. Данная услуга предоставляется бесплатно и не требует перевыпуска карты. Чтобы изменить способ подтверждения операций, необходимо позвонить в центр обслуживания клиентов ТКС Банка, сообщить о своем намерении и совершить контактную операцию по чипу в банкомате или торгово-сервисном предприятии. Если терминальное оборудование не поддерживает функцию смены приоритетного способа подтверждения, то может потребоваться совершение операции в другом ТСП.



Для карт, выпущенных до середины марта 2014 года, и карт без чипа изменить приоритетный способ авторизации можно путём бесплатного перевыпуска. По умолчанию для всех вновь выпущенных карт ТКС Банка, как и ранее, будет устанавливаться приоритет подписи.