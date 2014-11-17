«Тинькофф Онлайн Страхование» и Tripinsurance.ru застрахуют клиентов турагенств от обанкротившихся туроператоров

Москва, Россия — 17 ноября 2014 г.

Страховая компания «Тинькофф Онлайн Страхование» и сервис Tripinsurance.ru объявляют о запуске услуги по страхованию клиентов турагентств от неисполнения туроператором своих обязательств.



Платформа Tripinsurance.ru является эксклюзивным партнером компании «Тинькофф Онлайн Страхование» по продажам услуг по страхованию клиентов российских турагентств от неисполнения туроператорами своих обязательств в связи с приостановкой деятельности, разорением или банкротством. Страховой полис «Тинькофф Онлайн Страхование» предлагает клиентам турагентств быстрое урегулирование страхового случая до процедуры банкротства туроператора.



Сервис Tripinsurance.ru позволяет любому небольшому российскому турагентству стать партнером «Тинькофф Онлайн Страхование». Для этого турагентству необходимо пройти процедуру регистрации на сайте Tripinsurance.ru, после этого турагентство может продавать своим клиентам страховые полисы «Тинькофф Онлайн Страхование» от приостановки деятельности туроператоров.



Страховой полис «Тинькофф Онлайн Страхование» доступен всем клиентам российских турагентств, зарегистрированных на сайте Tripinsurance.ru. Клиенты турагентств имеют возможность застраховать тур практически любого российского туроператора. Страховой полис приобретается по желанию клиента без автоматического включения в цену туристического пакета.