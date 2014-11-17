Москва, Россия — 17 ноября 2014 г.
Банк «Тинькофф Кредитные Системы» объявляет о запуске мобильного приложения для денежных переводов с карты на карту любых российских банков для смартфонов, работающих под управлением iOS, Android и Windows Phone. Ранее сервис денежных переводов между картами стал доступен на сайте ТКС Банка: https://www.tcsbank.ru/cardtocard/
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Услуга доступна на смартфонах не только для клиентов ТКС Банка, но и для всех держателей карт платежных систем Visa и MasterCard, выпущенных любыми российскими банками. Данный сервис позволяет просто и быстро с помощью мобильного приложения перевести деньги другому лицу или между своими картами.
Чтобы осуществить перевод между картами любых российских банков, достаточно скачать бесплатное мобильное приложение «С карты на карту — быстрые переводы денег» ТКС Банка, указать номер карты отправителя, срок ее действия и CVC2/CVV2 код, номер карты получателя и сумму денежного перевода в рублях.
В текущей версии приложения предоставлена возможность осуществлять быстрый перевод с помощью сканирования номера карты отправителя и получателя для смартфонов, работающих под управлением iOS и Android, или, для некоторых смартфонов, обладающих встроенным NFC-модулем, под управлением операционной системы Android. Версия для Windows Phone на текущий момент ни один вид сканирования не поддерживает.
При этом владельцу любой карты российского банка не требуется проходить авторизацию на официальном сайте ТКС Банка или в мобильном приложении. Перевести средства можно только с карт, поддерживающих технологию 3D Secure, которая обеспечивает безопасность данных операций.
Скачать бесплатное мобильное приложение ТКС Банка с услугой денежных переводов с карты на карту можно в соответствующих магазинах: App Store, Google Play или Windows Phone.
С подробными условиями предоставления услуги перевода с карты на карту можно ознакомиться здесь.
В данный момент разработчики мобильных приложений ТКС Банка работают над расширением функционала нового мобильного приложения «С карты на карту — быстрые переводы денег», включая регистрацию с возможностью сохранения карт и шаблонов, а также просмотр истории переводов. В ближайшее время пользователям мобильного приложения будет доступно множество удобных опций.