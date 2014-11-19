Клиенты ТКС Банка теперь могут пополнить валютные карты через систему CONTACT

Клиенты Банка «Тинькофф Кредитные Системы» получили возможность бесплатно и моментально пополнять депозиты и дебетовые карты в иностранной валюте (в долларах США или евро) через систему денежных переводов CONTACT.



Ранее клиенты Банка «Тинькофф Кредитные Системы» могли пополнить депозиты или дебетовые карты только в рублях, используя для этого более чем 300 000 партнерских точек пополнения. Теперь держатели валютных карт и владельцы депозитов могут без потерь из-за курса валют осуществить пополнение в долларах США или евро, воспользовавшись платежной системой CONTACT.



Для совершения платежа по системе CONTACT с целью пополнения карт ТКС Банка достаточно указать номер карты или номер договора. Пополнение карты осуществляется в режиме реального времени, комиссия за услугу системой CONTACT не взимается. Пополнение карт ТКС Банка в валюте доступно в пунктах приема платежей CONTACT в России и странах ближнего зарубежья. Пополнить карту в валюте может только владелец карты при предъявлении паспорта.



Справка о системе CONTACT



Платежная система CONTACT работает с 1999 года. Оператором системы CONTACT является ООО НКО «Рапида», основателем — АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО), который также выполняет для нее функции расчетного центра. Система CONTACT в настоящее время является одним из крупнейших поставщиков на рынке платежно-переводных услуг России и стран ближнего зарубежья. Партнерами CONTACT являются более 900 финансовых институтов России и мира, которые образуют разветвленную сеть пунктов обслуживания — свыше 400 000 точек, включая платежные терминалы, более чем в 160 странах.