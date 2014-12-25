ТКС Банк назван «Привлекательным работодателем — 2014» по версии портала Superjob.ru

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» признан «Привлекательным работодателем — 2014» по итогам ежегодного исследования портала Superjob.ru.



Эксперты Superjob.ru отметили активную деятельность ТКС Банка по подбору персонала, конкурентный уровень оплаты труда в компании и неизменный интерес соискателей к вакансиям.



При подсчете результатов исследования эксперты учитывали срок работы ТКС Банка с порталом Superjob.ru, количество размещенных вакансий, уровень вознаграждения, предлагаемый в вакансиях и отсутствие жалоб соискателей.



Отметим, что с 2008 года ТКС Банк каждый год становится «Привлекательным работодателем» по версии портала Superjob.ru.