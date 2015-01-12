«Тинькофф Банк» сообщает о возобновлении приема платежей через платежную систему Comepay

«Тинькофф Банк» сообщает о возобновлении приема платежей, поступающих через платежную систему Comepay. Данный канал для приема платежей был временно недоступен для клиентов «Тинькофф Банка» в период с 7 по 12 января 2015 г.



Для клиентов «Тинькофф Банка» также доступны другие бесплатные каналы пополнения счетов: по номеру карты другого банка через интернет-банк или мобильное приложение, а также через салоны МТС, «Связной», различные сети платежных терминалов и еще более 300 000 пунктов приема платежей.