Тинькофф Банк переехал на новый сайт www.tinkoff.ru

Россия, Москва — 15 января 2015 г.

Тинькофф Банк сообщает о переезде на новый сайт www.tinkoff.ru c 14 января 2015 г. в связи с переименованием банка.



Пользователи, которые заходят на старый сайт www.tcsbank.ru, будут автоматически перенаправлены на новый сайт www.tinkoff.ru. Соответственно, англоязычная версия сайта переехала на www.tinkoff.ru/eng/.



С начала 2015 года банк «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС Банк) переименован в Тинькофф Банк. Это связано с тем, что продуктовая линейка банка уже давно не ограничивается лишь кредитными услугами. Новое название полнее отражает бизнес-модель банка и его широкий спектр розничных финансовых услуг.



В целях визуальной и вербальной идентификации брендов компания «Тинькофф Онлайн Страхование», также входящая в материнскую компанию TCS Group Holding PLC, с начала 2015 года переименована в Тинькофф Страхование. Сайт компании остался прежним — www.tinkoffinsurance.ru.