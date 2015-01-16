Компания «Тинькофф Онлайн Страхование» переименована в Тинькофф Страхование

TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа») сообщает, что ее дочерняя компания Открытое акционерное общество «Тинькофф Онлайн Страхование» переименована в Акционерное общество «Тинькофф Страхование». Ранее Группа официально объявила о переименовании ТКС Банка в Тинькофф Банк. Страховая компания меняет имя вслед за банком ради удобства клиентов, а также чтобы сохранить визуальную и вербальную унификацию брендов Группы.



Фирменное наименование страховой компании теперь следующее:



- полное наименование на русском языке — Акционерное общество «Тинькофф Страхование»

- сокращенное наименование на русском языке — АО «Тинькофф Страхование»;

- наименование на английском языке — Tinkoff Insurance, JSC.



Переименование никак не отразится на обязанностях страховой компании перед клиентами и контрагентами, а также на условиях действующих договоров. Все действующие договоры, заключенные со страховой компанией ОАО «Тинькофф Онлайн Страхование» до ее переименования, а также условия и тарифы страховых договоров остаются неизменными.