Тинькофф Банк совместно с крупнейшим российским онлайн-сервисом по продаже авиабилетов и бронированию отелей OneTwoTrip объявляют о запуске совместной дебетовой карты для путешественников OneTwoTrip Tinkoff Debit. Это карта категории MasterCard World, оснащенная технологией бесконтактных платежей PayPass.
Бонусная карта OneTwoTrip Tinkoff Debit станет идеальным решением для путешественников, приобретающих авиабилеты и бронирующих отели с помощью сайта www.onetwotrip.com, поскольку она позволяет частично или полностью компенсировать накопленными бонусами любые услуги на сайте. Клиентам начисляются бонусы за все покупки по карте: при оплате авиабилетов через сервис продажи авиабилетов OneTwoTrip начисляются бонусы в размере 2% от суммы заказа, а при оплате любых других покупок дебетовой картой OneTwoTrip Tinkoff Debit клиенту начисляется бонус в размере 1%. 1 бонус соответствует одному рублю РФ.
Помимо этого на остаток по счету начисляется 14% годовых в бонусах OneTwoTrip, если сумма остатка не превышает 500 000 рублей за расчетный период. На сумму остатка, превышающую 500 000 рублей за расчетный период, начисляется 4% годовых в бонусах OneTwoTrip. Начисленные бонусы могут быть потрачены на компенсацию части стоимости билета или на оплату его полной стоимости. При этом клиент дополнительно получает мили самой авиакомпании за совершенный перелет, если он является участником бонусных программ авиакомпаний.
Для держателей карт OneTwoTrip Tinkoff действует программа специальных предложений, в рамках которой размер бонуса может достигать 30% от суммы покупок, в частности, при совершении покупок по предложениям Tinkoff Target. Использовать бонусы клиенты могут в любой момент через личный кабинет на сайте OneTwoTrip.com.
Бонусную карту OneTwoTrip Tinkoff Debit можно оформить при наличии дебетовой карты Tinkoff Black. Стоимость дебетовой карты для путешественников OneTwoTrip Tinkoff Debit составляет 99 рублей. При наличии на счете остатка не менее 30 000 рублей за расчетный период, карта OneTwoTrip Tinkoff Debit обслуживается бесплатно. Дебетовую карту OneTwoTrip Tinkoff Debit можно использовать как накопительную, как бонусную, а также как зарплатную.
Все держатели дебетовой карты для путешественников получают также следующие бонусы и привилегии:
- Бесплатное снятие наличных свыше 3000 рублей в любых банкоматах России и мира;
- Бесплатный и удобный интернет-банк и мобильный банк;
- Дополнительные привилегии по системе MasterCard.
Подробнее о дебетовой карте для путешественников OneTwoTrip Tinkoff Debit.
Карта OneTwoTrip Tinkoff Debit — не первый результат сотрудничества Тинькофф Банка и OneTwoTrip. В феврале 2014 г. компании запустили совместную кредитную карту Tinkoff OneTwoTrip. Кредитная карта, в отличие от дебетовой, позволяет быстрее накапливать бонусы, но отличается стоимостью обслуживания, а также не даёт возможности получать проценты на остаток на счёте. Подробнее о кредитной карте Tinkoff OneTwoTrip.