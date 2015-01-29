Тинькофф Банк объявляет о снижении ставок по рублевым и валютным вкладам. С 10 февраля 2015 года новые заявки на вклады будут оформляться в соответствии с тарифным планом ТПД 3.2 (рубли, доллары США и евро) ставки по которому составят:
В рублях:
- 15% годовых на срок от 3 до 11 месяцев (было 16% на срок от 3 до 5 месяцев и 18% на срок от 6 до 11 месяцев);
- 17% годовых на 12 месяцев (было 18%). При этом эффективная ставка составит 18,39%;
- 14% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 16%).
В валюте:
- 2,5% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (ставка осталась без изменений);
- 4,0% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (ставка осталась без изменений);
- 5,5% годовых на срок от 12 до 24 месяцев (было 6%).
С 28 февраля 2015 г. вступает в силу новая редакция тарифных планов ТПД 3.0 (рубли, доллары США и евро) по вкладам Тинькофф Банка, в соответствии с которой предусмотрено снижение процентной ставки до текущего уровня по новым вкладам. При пролонгации вкладов с ТПД 3.1 / ТПД 3.2 (рубли РФ, доллары США, евро) тариф будет автоматически изменен на ТПД 3.0 в соответствующей валюте. Также меняется механика выплаты компенсации за межбанковский перевод: ее размер составит 1%, и выплачиваться она теперь будет не сразу, а на следующий рабочий день.
Таким образом, процентные ставки по заявкам на вклады, поданным в период с 28 января 2015 года по 9 февраля 2015 года включительно, будут зафиксированы до 27 февраля 2015 года включительно при условии, что вклад будет пополнен до указанной даты.
Максимальная сумма всех вкладов составляет 100 000 000 рублей; максимальная сумма одного вклада — 30 000 000 рублей; минимальная сумма вклада — 50 000 рублей. Максимальный срок рублевого вклада составляет 24 месяца.
Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.
«СмартВклад» — пополняемый вклад
с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью частичного изъятия средств. Проценты по вкладу по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или поступают в распоряжение клиента (перечисляются на выпускаемую к вкладу карту). Банк компенсирует возможные комиссии других банков, начисляя бонус в размере 1% от суммы внесенных клиентом средств, если первый взнос во вклад и пополнения вклада совершаются внешним банковским переводом.