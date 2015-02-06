Тинькофф Банк сообщает, что со 2 апреля 2015 года вступают в силу новые редакции тарифных планов по всем тарифам банка по продукту «Кредитная карта».
В новых редакциях будут:
- внесены изменения, связанные с переименованием банка;
- скорректированы параметры расчета минимального платежа и его округления;
- уточнены формулировки по взиманию комиссии за сверхлимитную задолженность;
- уточнены формулировки по взиманию процентной ставки, действующей в случае неоплаты минимального платежа;
- в тарифных планах серий 10.*, 12.*, 14.* будут изменены комиссии за снятие наличных денежных средств и за операции в других кредитных организациях — комиссия составит 390 рублей независимо от суммы операции. В остальных тарифных планах комиссии за снятие наличных денежных средств и за операции в других кредитных организациях остались без изменений.
Пример тарифного плана, вступающего в силу со 2 апреля 2015 года, можно увидеть здесь
. Информация об изменении тарифов будет доведена до клиентов в соответствии с условиями договора.